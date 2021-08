Furia de un gremialista sanjuanino porque lo mandaron a aislarse tras volver del exterior

El 27 de julio el secretario general de UPCN, José "Pepe" Villa, se fue de viaje al exterior para aprovechar un pasaje que tenía. El 30 de julio salió un decreto provincial que le exige a los viajeros que lleguen de destinos internacionales aislarse en hoteles durante una semana. El objetivo: evitar que se propague la variante Delta en la provincia. Desde el hotel Del Bono Park, Villa se mostró indignado con la medida. "Salí antes del decreto de aislamiento y me mandaron a encerrarme. Esto es lo peor", dijo.

Desde el confinamiento en el hotel, Villa se despachó contra el decreto. "Es una barbaridad, encima me tengo que pagar yo el hotel. Es una inutilidad no tiene límites, la ignorancia no tiene secretos. Me encierran por una cepa que ni existe en la provincia", siguió.

El sindicalista dice que la mejor medida es que los viajeros realicen los aislamientos correspondientes en sus propias casas. "Esto lo tengo que pagar yo, estoy encerrado en el hotel, en mi casa por lo menos puedo hacer ejercicios", añadió.

Villa también cargó contra la ordenanza del intendente de Valle Fértil, Omar Ortiz, que obliga a los empleados municipales a vacunarse. "No se puede sancionar a nadie, es inconstitucional. Esto es una orden mundial de los gobiernos sociales demócratas. No se puede obligar a la gente a vacunarse", opinó.

De igual modo, Villa aclaró que él si se vacunó pero cree que no se puede obligar a las personas a vacunarse. "Estoy vacunado, con hisopado e igual me encierran. La gente tiene derecho a dudar", cerró.