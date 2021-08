Soy un meme: la historia del rawsino que se convirtió en viral por el viento Zonda

"Suegra: no creo que venga ese infeliz con este viento. Yerno: Hola suegra, qué tierra que hay afuera". Ese, como el del cobrador, es sin dudas uno de los memes más famoso de San Juan. Tiene miles de "me gusta" y compartidos, y es tendencia cada vez que sopla el famoso y querido y odiado viento Zonda. Detrás de ese rostro viralizado, incluso fuera del país, se esconde un trabajador y profesor de karate que toma con humor cada publicación en la que aparece. "La verdad es que se presta para todo... (risas). Es gracioso y no me molesta en absoluto", confiesa Ariel Zárate, el protagonista del meme.

La imagen que se convirtió en viral es "tragicómica", así también lo define Ariel. Sus ojos rojos y su rostro lleno de polvo quedaron retratados en la noche previa a Navidad sin imaginar lo que iba a venir después. "La foto fue casual, la verdad es que nunca pensé lo que se iba a generar después. Yo iba llegando a mi casa y un hermano, que había venido de Buenos Aires a pasar las Fiestas, me fotografió. Después empezó a salir en todos lados y los medios ya se hicieron eco. Fue tremendo", cuenta de antemano.

El meme surge el 24 de diciembre de 2019, en España e Independencia, en Villa Krause. Ariel se dirigía a su casa en moto, después de buscar ropa para su hija, cuando empezó a soplar fuerte el viento Zonda. "No alcancé a salir, y ya empezó a correr el airecito. Pero me agarró frente a un descampado, una cancha de fútbol de tierra, y ya fue imparable. No podía continuar, ni resguardarme en ningún lado. Era todo polvo y los autos quedaron igual que yo. No nos veíamos entre nosotros, hasta un auto casi me atropella", cuenta.

El exdeportista (ver aparte) dice que fueron entre cinco y diez minutos los que estuvo a la intemperie. Que, como pudo, continuó su marcha hasta llegar a su casa. "No podía respirar, fue una desesperación muy grande. Además, había perdido la visera, no podía ni ver, me comí todo el viento", agrega.

Cuando llegó a su casa, su familia casi que no lo reconoció. Su hermano se percató y le sacó una foto, y, después de las risas y bromas, continuaron la noche como si nada: cena, brindis y festejo. Lo del meme apareció al otro día: primero fue una nota de Tiempo de San Juan, y después la imagen de su rostro compartida por miles de internautas. "Me escribieron de otras provincias, amigos que tengo en Estados Unidos y España por el karate. Todos me preguntaban si era yo el del meme y si estaba bien. Después aparecen las publicaciones de la suegra y del cobrador, y así, todos los días algo distinto. Incluso hubo gente que lo compartió sin saber que era yo", señala.

Una anécdota graciosa que recuerda Ariel es la de un cliente de su local de venta de accesorios de teléfono. "Llega a mi comercio, me muestra el meme y se ríe. Yo pensaba que sabía que era yo y por eso le digo ´sí, me pasó en tal lado´... Y me responde mi cliente, ´¿también te agarró el viento?´. Y le digo ´no, si el de la foto soy yo´. Todos se reían, nadie lo podía creer", cuenta.

Ariel dice que su vida cambió a partir de ese memorable viento. Que cada vez que hay Zonda, le llueven mensajes y etiquetas en redes sociales para recordarle aquella graciosa imagen. Incluso el sábado pasado se mudó con su pareja e hijo en medio del viento Zonda. "Sí, justo me tocó cambiarme de casa con viento y otra vez fue el centro de la burla. No me molesta para nada, es gracioso y así lo tomo", cierra entre risas.

El karate, su pasión

Ariel tiene dos escuelas de karate en San Juan: Samira Dojo San Juan, una ubicada en Capital y otra en Rawson. Dice que la disciplina apareció en su vida de niño, una tarde en la que andaba en bicicleta con su papá, un trabajador municipal. "Por las películas siempre me gustó. Pero económicamente, se me complicaba practicar el deporte. Después pude retomar y ahí arrancó todo", cuenta.