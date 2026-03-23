Un corte de luz afectó a gran parte de Rivadavia este lunes, qué pasó

Un corte de luz afectó a una zona de Rivadavia este lunes por la mañana.

Durante la mañana de este lunes 23 de marzo, un corte de energía eléctrica afectó a una importante cantidad de usuarios en el departamento Rivadavia, generando inconvenientes en distintos sectores de la zona.

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Según informaron desde la empresa distribuidora Naturgy, la interrupción del servicio se originó a partir de una falla registrada en la Estación Transformadora Santa María de Oro. A raíz de esta situación, se activaron los protocolos correspondientes para restablecer el suministro lo antes posible.

Desde la compañía indicaron que se logró realimentar gran parte de la demanda afectada, aunque pasado el mediodía, el personal técnico continuaba trabajando en el lugar para normalizar completamente el servicio.

Asimismo, desde la empresa solicitaron "la comprensión de los usuarios ante los inconvenientes ocasionados y reiteraron su compromiso de garantizar la calidad y continuidad del suministro eléctrico".

Por otra parte, recordaron que los usuarios pueden gestionar sus trámites a través de la Oficina Virtual, mientras que para reclamos o denuncias se encuentra disponible la línea telefónica 0800 666 3637.