La cuadrilla del Manteca lo hizo otra vez: despidió la cosecha con un show que se volvió viral

Una vez más, la “Cuadrilla del Manteca” volvió a dar la nota y a ganarse el corazón de la gente con una nueva intervención que no pasó desapercibida.
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El grupo volvió a destacarse con una despedida llena de música y humor que rápidamente explotó en redes.
Una vez más, la “Cuadrilla del Manteca” volvió a dar la nota y a ganarse el corazón de la gente con una nueva intervención que no pasó desapercibida.
Con su ya conocido estilo, el grupo despidió la cosecha con un show que rápidamente comenzó a circular en redes.
Semanas atrás, el grupo de cosechadores había generado furor en TikTok con imágenes donde, gamelas al hombro, avanzaban entre risas y pasos de baile al ritmo del “tunga tunga”, mostrando una cara distinta de una actividad marcada por el esfuerzo físico y las largas jornadas.
Ahora, con el cierre de la temporada 2026, la cuadrilla volvió a destacarse. En un nuevo video, los trabajadores despidieron la cosecha con música, baile y un clima festivo que refleja el espíritu con el que atravesaron meses de intenso trabajo.