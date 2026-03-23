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La cuadrilla del Manteca lo hizo otra vez: despidió la cosecha con un show que se volvió viral

El grupo volvió a destacarse con una despedida llena de música y humor que rápidamente explotó en redes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
el manteca

Una vez más, la “Cuadrilla del Manteca” volvió a dar la nota y a ganarse el corazón de la gente con una nueva intervención que no pasó desapercibida.

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Con su ya conocido estilo, el grupo despidió la cosecha con un show que rápidamente comenzó a circular en redes.

Semanas atrás, el grupo de cosechadores había generado furor en TikTok con imágenes donde, gamelas al hombro, avanzaban entre risas y pasos de baile al ritmo del “tunga tunga”, mostrando una cara distinta de una actividad marcada por el esfuerzo físico y las largas jornadas.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "En el campo sanjuanino, donde el trabajo suele ser duro y las jornadas largas, un grupo de cosechadores decidió ponerle otra cara a la rutina. La cuadrilla “El Manteca” se volvió viral en TikTok por algo tan simple como contagioso: bailar mientras caminan rumbo a la cosecha, con las gamelas al hombro y una energía que no pasa desapercibida. Una postal bien sanjuanina que mezcla laburo, alegría y ese toque de picardía que convirtió a la cuadrilla en furor. Más info en @tiempodesanjuan #videoviral #cosecha #vid #sanjuan #tiempodesanjuan"
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Ahora, con el cierre de la temporada 2026, la cuadrilla volvió a destacarse. En un nuevo video, los trabajadores despidieron la cosecha con música, baile y un clima festivo que refleja el espíritu con el que atravesaron meses de intenso trabajo.

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