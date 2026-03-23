En 25 de Mayo eligieron a la reina y virreina de la Fiesta de la Uva y el Deporte: quiénes son
La elección se realizó en la noche del sábado, en el marco de la 25° edición del tradicional evento. La celebración tuvo shows musicales durante todo el fin de semana en La Chimbera. El domingo se vivió el cierre con una convocatoria marcada por la música y el acompañamiento del público.
La Fiesta de la Uva y el Deporte 2026, uno de los eventos más representativos de 25 de Mayo, ya tiene a sus nuevas soberanas. En la noche del sábado, en medio de un clima festivo y con una importante concurrencia de vecinos, fue coronada como reina Samira Agustina Reinoso Alday, mientras que Priscila Guadalupe Galván Lucero fue elegida virreina.
Desde la organización destacaron el significado de la elección, subrayando que ambas jóvenes tendrán la responsabilidad de representar “nuestras tradiciones, el esfuerzo de nuestra gente y el espíritu deportivo” que caracteriza al departamento. La proclamación se dio en una velada cargada de emoción, donde no faltaron los aplausos, las banderas y el acompañamiento de las familias.
La elección de las soberanas formó parte del gran cierre de la primera noche de la 25° edición de la fiesta, que tuvo como protagonistas musicales a El Pacha y Ariel Mendoza. El espectáculo aportó ritmo y energía a una jornada que combinó tradición, identidad local y entretenimiento.
El domingo, en tanto, la celebración continuó en el predio de La Chimbera con una nueva convocatoria de público. El cierre estuvo marcado por las presentaciones de Los Hermanos Albelo y El Pepo Lara, quienes ofrecieron un show que fue destacado por los asistentes por su intensidad y conexión con la gente.