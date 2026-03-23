En 25 de Mayo eligieron a la reina y virreina de la Fiesta de la Uva y el Deporte: quiénes son

La Fiesta de la Uva y el Deporte 2026 , uno de los eventos más representativos de 25 de Mayo , ya tiene a sus nuevas soberanas. En la noche del sábado, en medio de un clima festivo y con una importante concurrencia de vecinos, fue coronada como reina Samira Agustina Reinoso Alday, mientras que Priscila Guadalupe Galván Lucero fue elegida virreina.

En fotos Presentaron a las candidatas a Reina de la Fiesta de la Uva y el Deporte en 25 de Mayo

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Desde la organización destacaron el significado de la elección, subrayando que ambas jóvenes tendrán la responsabilidad de representar “nuestras tradiciones, el esfuerzo de nuestra gente y el espíritu deportivo” que caracteriza al departamento. La proclamación se dio en una velada cargada de emoción, donde no faltaron los aplausos, las banderas y el acompañamiento de las familias.

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La elección de las soberanas formó parte del gran cierre de la primera noche de la 25° edición de la fiesta, que tuvo como protagonistas musicales a El Pacha y Ariel Mendoza. El espectáculo aportó ritmo y energía a una jornada que combinó tradición, identidad local y entretenimiento.

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El domingo, en tanto, la celebración continuó en el predio de La Chimbera con una nueva convocatoria de público. El cierre estuvo marcado por las presentaciones de Los Hermanos Albelo y El Pepo Lara, quienes ofrecieron un show que fue destacado por los asistentes por su intensidad y conexión con la gente.