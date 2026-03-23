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Ahora confirman los turnos del Registro Civil de San Juan por SMS para optimizar la atención

Las autoridades informaron que buscan reducir el ausentismo y agilizar trámites. La gente recibirá un mensaje desde el para confirmar o cancelar su asistencia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Registro Civil de San Juan implementó un sistema de notificaciones proactivas. A partir de ahora, quienes hayan solicitado un turno a través de los canales digitales (Web o WhatsApp), recibirán un SMS recordatorio en la tarde previa a su cita.

El Registro Civil de San Juan implementó un sistema de notificaciones proactivas. A partir de ahora, quienes hayan solicitado un turno a través de los canales digitales (Web o WhatsApp), recibirán un SMS recordatorio en la tarde previa a su cita.

El Ministerio de Gobierno, a través del Registro Civil, implementó un sistema de notificaciones proactivas. A partir de ahora, quienes hayan solicitado un turno a través de los canales digitales (Web o WhatsApp), recibirán un SMS recordatorio en la tarde previa a su cita.

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Es fundamental destacar que este mensaje de texto llegará exclusivamente a aquellos ciudadanos que sean usuarios de la plataforma Ciudadano Digital (CiDi). El mismo se enviará desde el número 40140, que es la línea oficial del Gobierno de San Juan, brindando total seguridad sobre la autenticidad del remitente.

"Esta mejora permite al usuario confirmar su asistencia o cancelar el turno en caso de no poder concurrir", afirmaron desde el organismo. Y destacaron: "La importancia de realizar la cancelación a tiempo, ya que esto libera automáticamente el cupo para que otra persona pueda acceder al servicio, mejorando la fluidez del sistema y reduciendo el ausentismo".

¿Cómo gestionar turnos y trámites?

El Registro Civil cuenta con un sistema ágil y moderno para la asignación de turnos digitales, diseñado para simplificar el acceso a trámites esenciales.

1. Canales de solicitud:

  • WhatsApp (Asistente Virtual CiDi): Agendar el número 264 459-2201 y enviar el mensaje: “Turnos_Registro Civil”. El sistema guiará al usuario para elegir trámite, delegación, día y horario.
  • Web oficial: A través del asistente CiDi ubicado en el margen inferior derecho de la página de la repartición.

2. Trámites que requieren turno (Identificatorios):

  • DNI común.
  • Pasaporte común.

3. Trámites sin turno previo:

  • DNI y Pasaporte exprés: Sujeto a la capacidad operativa de cada delegación.

Vías de contacto

Para consultas adicionales, el organismo dispone de los siguientes canales:

Teléfono: 4936836 (Lunes a viernes de 7:30 a 14:00 h).

E-mail: [email protected]

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