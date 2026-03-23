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Un compromiso con la naturaleza

Sale a la luz un libro gratuito con un plan idóneo para transformar el desierto urbano en oasis sustentable

El reconocido gestor cultural Pablo Pastor lanzará este 24 de marzo una publicación libre y gratuita que propone un cambio de paradigma en el arbolado público de San Juan basado en especies nativas y riego eficiente

Por Jorge Balmaceda Bucci
Imagen que recrea un jardín sustentable bajo la mirada de Pablo Pastor y que está plasmado en el libro Rawson + VERDE

Imagen que recrea un jardín sustentable bajo la mirada de Pablo Pastor y que está plasmado en el libro 'Rawson + VERDE'

El paisaje urbano de San Juan enfrenta un desafío crítico que la crisis hídrica ha terminado de exponer: el modelo tradicional de plazas con grandes extensiones de césped y especies exóticas es, hoy más que nunca, insostenible. Bajo esta premisa, Pablo Pastor —comunicador, gestor cultural y productor general de la Fiesta Nacional del Sol en varias ocasiones, entre otras cosas— presenta este 24 de marzo su libro “Rawson + VERDE”, una hoja de ruta técnica y comunitaria para reimaginar el entorno natural de las ciudades áridas.

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El libro surge a partir de una consultoría integral realizada en 2025 para el Municipio de Rawson, donde se relevó el estado sanitario y estructural del arbolado y las plazas. Los números son contundentes: más del 80% de los espacios verdes del departamento presentan signos de deterioro severo o ausencia total de vegetación.

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Las causas identificadas por Pastor son comunes a casi todos los núcleos urbanos de la provincia: suelos compactados que impiden el crecimiento radicular y sistemas de riego obsoletos o ineficientes. Ante este escenario, "Rawson + VERDE" se posiciona no solo como un diagnóstico, sino como un manual de acción.

Pablo Pastor fue presidente de la Fundación Difunta Correa, donde lideró hitos de forestación extrema: la implantación de 1.000 árboles con una altísima tasa de supervivencia en condiciones climáticas hostiles.

Esa experiencia, sumada a años de experimentación desde su vivero educativo “Un Jardín Seco”, decantó en este plan de forestación comunitaria. El enfoque central es la creación de "eco plazas" y "jardines secos", una tendencia global que ya tiene ejemplos a la vista en Chile, Australia, México y Estados Unidos.

Especies nativas, clave en esta publicación gratuita

La propuesta rompe con el preconcepto de que un jardín debe ser necesariamente verde brillante y dependiente del agua constante. Pastor propone el uso de especies nativas o adaptadas, que requieren una fracción del riego tradicional y poseen una resistencia natural a las plagas y al sol sanjuanino.

"Se busca abrir una conversación pública sobre el futuro ambiental de nuestras ciudades", explicó el autor. El objetivo es recuperar el paisaje de manera colectiva, involucrando al vecino no solo como beneficiario, sino como custodio del ecosistema urbano.

En un gesto de compromiso con la comunidad, la publicación de “Rawson + VERDE” será compartida de manera libre y gratuita a través de las redes sociales de Un Jardín Seco (@unjardinseco en Instagram y Facebook).

La intención de Pablo es que cualquier institución, municipio o grupo de vecinos interesados pueda acceder a las estrategias de riego eficiente y diseño paisajístico para replicarlas en su propio entorno, transformando la crisis hídrica en una oportunidad para construir una provincia más resiliente y habitable.

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