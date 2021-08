Policías sanjuaninos con COVID: bajaron los contagios pero igual preocupan

Los policías son de los trabajadores que más exposición tienen durante la pandemia y si bien ahora los contagios bajaron a más de la mitad, respecto de los picos registrados en el último año, la situación sigue teniendo en alerta a la Fuerza.

Según informó este lunes el jefe de la Policía de San Juan, Luis Martínez, de 5.800 efectivos que hay en total, en el pico hubo hasta 170 afectados, de distintas jerarquías, muchos internados y algunos en terapia intensiva, mientras que ahora son alrededor de 60 efectivos los que presentan la enfermedad. "Esta disminución habla de los recursos que se vienen aplicando en la Policía, elementos que se vienen implementando para el cuidado permanente", consignó el funcionario en diálogo con Radio Colón. "Está descendiendo el número de contagios y está el sistema de vacunación que nos alienta a seguir trabajando eso nos está dando frutos", valoró.

Martínez se refirió a la actividad de controles del fin de semana, cuando se estrenaron flexibilizaciones respecto a permitir la circulación hasta las 3 de la mañana, lo que genera más facilidad para las reuniones sociales. Pero siguen dándose situaciones ilegales, como una que se registró en el Médano, en la madrugada del sábado, donde hubo alrededor de 180 personas en una fiesta clandestina, y al arribo de personal policial se dieron a la fuga, con lo que terminaron aprehendidos 22 mayores y 20 menores.

"Tenemos reuniones que exceden el número de participantes y no respetan el barbijo y les da lo mismo si se contagian o no, quizá sean inmunes pero no miran el contagio a los demás estas personas que se convocan los fines de semana y hasta días hábiles", se lamentó Martínez.

Informó que el domingo eran más los menores y el sábado eran más los mayores de edad, por lo que el tema de edad es indistinto.