Lo confesó Tinelli: sale la Embajadora chimbera ¿entra Jimena Barón?

La cobra se cobra y se lo dejó bien claro a la Segunda Embajadora del Sol, Ana Paula Anzor, el día que su novio puso un pie en la pista de baile de "Showmatch La Academia".

Es que Jimena Barón le tiró con munición pesada a Ernesto "Tito" Díaz, el bailarín cordobés de la actriz Viviana Saccone que tenía una relación de pareja con Ana Paula, la chimbera que quedó como segunda Embajadora cultural de San Juan en la última Fiesta Nacional del Sol.

Tiempos felices, cuando la Embajadora acompañaba a su novio en el piso de Showmatch.

La fama suele encandilarnos y la sanjuanina se terminó llevando la peor parte cuando, este miércoles, Tinelli anunció la separación de Tito y Ana Paula en el programa que lidera el rating del país, por Canal 13.

"Estábamos charlando con la mamá (de Tito) y le dije: ¿Y tu novia?. Podés creer que estoy muy mal con ella, me dijo él", confesó Tinelli.

Barón miraba atenta, con su hijo "Momo" en brazos y se reía. Es que la jurado de Showmatch ya le había echado el ojo a Tito y se la veía disfrutando la situación.

"La madre salta y me dice: Sí, si ya está", comentó el conductor, dando a entender que la familia del cordobés no quería a la sanjuanina. Pero no todo terminó ahí, porque Tinelli arriesgó y contó una conversación que tuvo con el bailarín.

"Y la verdad que a mí me gusta Jime", le habría dicho Tito Díaz a Marcelo. Escándalo.

Mientras la sanjuanina continúa con su vida en la provincia, Barón puso manos a la obra y fue contundente:

Desde que llegó a la pista me dijeron que estaba en pareja. Me avisan para que yo no ataque pero bueno ahora tengo que reconsiderarlo, pero sí me gusta.

Nuestros lectores, muy atentos a este culebrón, enviaron los videos a Tiempo de San Juan.

La chimbera, por su parte, todavía no borró las fotos con su ¿novio? pero sí se dejaron de seguir en Instagram. ¿Triunfará el amor?