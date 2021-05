En medio del dolor, hicieron una conmovedora canción para Jazmín Videla: la futbolista sanjuanina fallecida

El domingo pasado se conoció la triste noticia del deceso de una joven sanjuanina de 20 años conocida en el ambiente del futsal. Se llamaba Jazmín Videla y en varios portales de redes sociales la gente se mostró conmovida por lo sucedido. Para muchos fue un hecho que no tiene respuestas y en medio de ese profundo dolor, un amigo de la joven improvisó unas rimas para poder llevar ese difícil momento de su vida con un poco de arte.

El texto completo

El tener que empezar desde ya se qué me parte

Te purifico en mi oración para volverte arte

Hoy te encontrás en nuestras mentes, presente en todas partes

De tu familia una guerrera, y hoy su mejor ángel

La mejor y destacada, sobresale en el potrero

Tu familia te ama, aunque se que ya te lo dijeron

Tu camino va a seguir, en un destino pasajero

Vos como goleadora y dios como tu mejor arquero

Gracias por la

Infancia

Esto es un abrazo

Distancia

Demostraste que con pasos triunfas con perseverancia

Hoy el fútbol está de luto pero acá tus amigos te escuchan

De trinidad para el mundo , un ejemplo para muchas



San Juan te necesita, eso no lo dudo

Sos la estrella que mas brilla

Y El árbol más puro

Te fuiste como luz para iluminar lo oscuro

Hoy tu camiseta lleva a tu familia como escudo

Que hoy no estés, es algo que aún no creo

tratar de superarlo duele pero no puedo

Tu familia pide por favor para verte de nuevo

Saben que sos la flor mas linda que habita cielo

Aspiraste a ser la mejor, y hoy logras estar en la cima

Jazmín, por siempre la

Goleadora en tu familia

Lo que lograste, jamás a sido en vano

Sos el orgullo de tus viejos y el amor de tus hermanos

Hoy muchos quieren abrazarte fuerte

En el cielo, aunque no sepas, Tita se alegra de verte

Sos recuerdos, experiencias y un libro de emociones

Descansa en paz amiga, desde acá gritaremos tus goles

Cuando llueve, tu alegría volverá en forma de gotas

Cuando salga el arcoíris verás como las flores brotan

Nadie sabe porque , pero que sos vos la que lo provoca

Los domingos en familia por vos levanta su copa

Descansa en paz y vuela alto