¿Vuelven las tormentas a San Juan?: así estará el tiempo este martes

La respuesta al interrogante del titular de esta nota es no, por ahora, no. Este martes no habrá tormentas y el tiempo estará estable. Sin embargo, todo indica que el jueves se inaugura una breve temporada de lluvias fuertes. Pero a no adelantarse. Piano, piano, se va lontano, asegura el dicho popular.

De momento, mañana se verán principalmente intervalos nubosos en San Juan, aunque se esperan cielos nubosos por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 18° y 34°, cuya máxima se alcanzará sobre las 17. A lo largo de la jornada, prevalecerá el viento moderado del sector Noreste, con rachas que podrán llegar hasta 35 km/h por la noche.

Según el pronóstico, no hay probabilidades de lluvia. Será un martes sin nada que contar en lo relativo al tiempo. Típico verano sanjuanino. Y todo indica que se repetirá la misma previsión para el miércoles.

En tanto, desde el jueves, será otro cantar. El sitio especializado Meteored indica el ingreso de un frente frío que hará descender la máxima a los 24º. Se presentarán precipitaciones, unos 3 mm. Lo mismo para viernes, sábado y domingo.