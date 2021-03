Atención: advierten sobre un audio viral en San Juan que no es de ahora

Desde el Gobierno de San Juan salieron a advertir a los sanjuaninos que se está viralizando por las redes sociales un audio de un medio de comunicación de la Provincia que data de marzo 2020 (en el inicio de la pandemia) y no corresponde a la actualidad, por lo que la información no aplica ahora. El audio en cuestión tiene que ver con restricciones a aplicar en la provincia, pero no son de ahora sino del año pasado, por lo que se advierte que no sea tenido en cuenta como verdadero en el presente.

El Gobierno de San Juan no ha informado ninguna restricción nueva y el contexto es totalmente diferente al del inicio de la pandemia y de haber novedades, se comunicará por canales oficiales.

Se advierte a la población que se mantenga informada a través de los medios tradicionales, sitios oficiales y el portal gubernamental Si San Juan.