El libro de Macri en San Juan: pocas consultas, cero reservas y nada de expectativa

El expresidente Mauricio Macri escribió un libro sobre sobre los cuatro de gestión al frente de la Argentina. Lo tituló Primer tiempo -toda una declaración de intereses sobre su futuro- y tiene fuertes definiciones sobre Cristina, el peronismo, e incluso cuenta el momento en que se reunió con María Eugenia Vidal antes de las elecciones de 2019, en medio de las negociaciones por las candidaturas. El libro, que estará a la venta desde este jueves, tuvo un recibimiento para nada despreciable. Alberto Matheu, representante del Grupo Planeta en Córdoba, detalló que "la primera edición de 23.000 ejemplares se vendió completa -en la preventa- y la segunda, de 30.000, va por el mismo camino".

No obstante, en San Juan, el clima es adverso, al menos por ahora. Tiempo de San Juan consultó en dos librerías, Cúspide y Piedra Libre, sobre cómo será el desembarco de la flamante obra de Macri a la provincia. En la primera, sucursal de la cadena homónima a nivel nacional, el dependiente dijo que el libro llegará este jueves, a tono con la distribución en el resto del país, y que "no hubo consultas ni reservas". En la misma línea, la dueña de la firma sanjuanina, aseguró que traerán "unos pocos" ejemplares la semana próxima. De momento, no toman pedidos y no hubo varias consultas. No hay expectativa, dieron a entender. Lo importante, en tanto, es que sí se comercializará. No así en una editorial bonaerense, Sudestada, que desató la polémica por arrojarle un "tomatazo" figurativo a la tapa de Primer tiempo y argumentar que no lo venderán porque la gestión macrista "hizo daño a los argentinos".

"Tomatazo", una gráfica diseñada por la revista y editorial Sudestada.

En la provincia, hay una comparación inevitable con Sinceramente, el libro de Cristina Fernández de Kirchner. A San Juan no llegó la primera edición por la gran demanda en la capital del país. Recién pudieron adquirirse algunos de la segunda y tercera tirada. Siempre bajo reserva. Así lo reflejó una nota de este medio del 3 de mayo del 2019. La actual Vicepresidente hizo una gira por gran parte de la Argentina con la presentación del libro y hasta forjó su candidatura. Por el mismo camino va Mauricio Macri. Recorrerá, en abril, cuatro provincias: Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires y Santa Fe. De hecho, el mismo acto de presentación oficial, este jueves, será la reaparición del exmandatario en un escenario. En este caso, el Centro de Convenciones Buenos Aires.

Extractos de Primer tiempo, de Mauricio Macri

Sobre CFK: "La expresidenta no está bien. No sé si alguna vez lo estuvo. Ya durante sus mandatos notaba un padecimiento interno muy grande. Tiene una verdad de sufrimiento muy dura, una serie de cosas no resueltas desde muy atrás que sólo ella debe saberlas. La psicología de cada ser humano es muy compleja. En mi caso, después de la experiencia de haber estado secuestrado opté por el psicoanálisis, precisamente, para alejarme de todo tipo de construcciones artificiales y poder entenderme todo el tiempo".

Sobre Mariu Vidal: "Entre marzo y abril también crecieron las presiones del círculo rojo para que yo diera un paso al costado y no me presentara a la reelección. La opción que se discutía era que María Eugenia tomara la candidatura presidencial. Algunos medios venían planteando esta idea, a la que denominaron «Plan V». Como es lógico, el tema había generado muchas tensiones en el equipo. Estuve dispuesto a considerar seriamente el Plan V si se demostraba que el cambio incrementaba nuestras chances de continuar. En abril, dos noticias parecían alentar la alternativa de una candidatura presidencial para María Eugenia. Por un lado, había presiones desde el mundo financiero reclamando un cambio de timón, o más bien de timonel. Por el otro, Alejandro Catterberg, uno de los más respetados encuestadores del país, le había hecho saber a Marcos que las chances de mi reelección, de acuerdo a lo que observaba en sus estudios, se estaban extinguiendo".