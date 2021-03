¿San Juan comprará las vacunas para reforzar la inmunización contra el coronavirus?

El Gobierno de San Juan mantiene la decisión política y el presupuesto de comprar vacunas contra el COVID-19 para inmunizar a los sanjuaninos, pero aún no hay disponibilidad para avanzar en ese sentido, según dijo este jueves el secretario administrativo de Salud Pública provincial, Guillermo Benelvaz.

"Hace tres o cuatro meses el gobernador nos instruyó en la búsqueda activa de la posibilidad de compra de vacunas, hay fondos disponibles para eso en el Ministerio de Hacienda que serían aportes especiales y en la medida que la Nación permitiera esta situación de que sean las provincias las que se puedan autoabastecer, y que hubiera disponibilidad en el mundo... Porque es una realidad, Argentina no tiene vacuna porque en el mundo no hay disponible, y sobre que ya no había suficiente oferta se produjo un incendio en la principal fábrica que está en la India y es creo que ha cambiado el esquema de producción en todo el mundo, y por eso la demora en la llegada", explicó el funcionario este jueves en una entrevista con Radio Colón.

El precio de las vacunas depende de qué laboratorio se trate. En el caso de la rusa, su valor es de entre 18 y 20 dólares por vacuna puesta en el país, pero no está la posibilidad de importarla, informó Benelvaz, quien agregó que ya se hicieron contactos para que la provincia esté preparada para las compras, cuando sea posible.

Actualmente todas las dosis que llegan a la provincia, que son de tres laboratorios diferentes, son enviadas por el Ministerio de Salud de la Nación.