Se topó con una víbora en un departamento sanjuanino y casi lo muerde

La víbora que fue hallada por un joven en una localidad de Albardón.

Un joven sanjuanino vivió un momento de tensión al encontrarse cara a cara con una víbora en una zona urbana de Albardón. El hecho ocurrió en la localidad de La Cañada, donde Agustín aseguró que el reptil estuvo a punto de atacarlo. Él decidió compartir la experencia a modo de advertencia.

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“Me encontré esa víbora en La Cañada, en Albardón. Casi me muerde. Mantener al tanto”, expresó junto a una imagen del animal que envió a Tiempo de San Juan.

En la fotografía, se puede observar a la serpiente extendida en el suelo, acompañada por una cinta métrica que permite dimensionar su tamaño. Según se aprecia, el ejemplar posee un largo considerable, lo que generó aún más preocupación entre vecinos de la zona.

El episodio no fue un caso aislado. Anteayer, en el departamento Jáchal, se registró una situación similar que también encendió las alertas. En el barrio Pismanta 4, ubicado en el sector sur, un grupo de niños que jugaba en la calle advirtió la presencia de una serpiente que atravesaba la calzada.

La escena generó temor entre los menores, quienes reaccionaron de modo incorrecto y decidieron matar al animal utilizando un objeto contundente. Minutos después, al observar sus colores y características, los padres identificaron que se trataría de una serpiente coral (Micrurus), una especie venenosa.

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Ambos episodios reavivaron la preocupación por la aparición de reptiles en zonas habitadas, especialmente en épocas de mayor actividad de estos animales.

Las recomendaciones para prevenir riesgos

Desde la Secretaría de Ambiente brindan una serie de medidas para evitar incidentes con serpientes:

En actividades al aire libre: Usar calzado cerrado. Evitar introducir las manos en pastizales, pilas de leña o huecos. Mantener una actitud preventiva, sobre todo en zonas rurales.

En el hogar: Mantener limpios los terrenos baldíos y alrededores. Reducir la presencia de roedores, principal alimento de las serpientes.

Ante la presencia de una serpiente: No manipularla ni intentar capturarla. Recordar que no atacan si no se sienten amenazadas. No matarlas: forman parte de la fauna silvestre y su caza es un delito.

Si ingresa a una vivienda: Comunicarse al 4305057 o al WhatsApp 2644305057. Llamar al 911 para intervención de la Policía Ecológica.



Qué hacer ante una mordedura

No automedicarse.

No succionar la herida ni aplicar hielo.

No realizar cortes ni quemaduras.

Evitar correr o hacer esfuerzos.

Inmovilizar a la persona afectada.

Retirar objetos ajustados como anillos o pulseras.

Limpiar la herida con agua, jabón y antiséptico.

Mantener hidratación.

Finalmente, se recomienda trasladar de inmediato a la persona a un centro de salud para recibir atención médica especializada, ya que una intervención rápida puede ser clave para evitar complicaciones.