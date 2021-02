¿Quiénes son los empresarios sanjuaninos que reclamaron por el estado de la Ruta 40?

En los últimos días, mediante un comunicado redactado por cámaras y sectores productivos de San Juan y Mendoza pidiendo que se repare integralmente la Ruta Nacional 40º, “en su totalidad y no solo por tramos dada la relevancia que tiene la misma y que los plazos de obra no excedan más de 4 o 5 años.” En el texto dirigido al presidente Alberto Fernández, se habló de que el estado de la Ruta 40 ya era malo, siendo su última intervención en el 2005 y que con el sismo que azotó a San Juan “no hace más que agravar las dificultades” que ya presentaba la ruta. Pero, ¿qué agrupaciones son las que intervinieron en este pedido?

Adhirieron por Mendoza

Gerardo Fernández, Presidente Cámara de Empresarios Independientes de la Construcción (CECIM)

José Candeloro, Presidente Cámara de la Construcción de Mendoza (CAC)

Gustavo Kretschmar, Presidente de Asociación de Ejecutivos de Mendoza (AEM)

Sergio Martini, Presidente de Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE)

Federico Pagano, Presidente del Consejo Empresario Mendocino (CEM)

Alfredo Cechi, Presidente Federación Económica de Mendoza (FEM)

Daniel Ariosto, Presidente Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM)

Por San Juan, adhirió la Mesa Productiva de San Juan, integrada por:

Julian Rins, Presidente Cámara de la Construcción de San Juan

Mario Hernández, Presidente Cámara Minera de San Juan

Hugo Goransky, Presidente Unión Industrial de San Juan

Roberto Gutierrez, Cámara de Comercio Exterior

La carta completa:

Presidente de la Nación Argentina Dr. Alberto Fernández S…………/……………D

Nos dirigimos a usted en virtud de acompañar y ser parte activa de una necesidad muy especial que une a las provincias de San Juan y Mendoza. En particular, y teniendo en cuenta el desarrollo de ambas provincias, queremos ofrecer una reflexión sobre la importancia de la Ruta 40, que ha sido desde sus inicios el medio de conexión con más historia que es la que nos conecta con todo el sur y norte del país. En momentos como los vividos, recordamos lo sucedido en el terremoto de 1944 y fue esta ruta la que permitió salvar muchas vidas para su atención médica. Si miramos desde lo comercial es uno de los ejes centrales de distribución, si miramos lo afectivo muchas familias comparten ese tramo de ruta para ver a sus seres queridos y así un sin fin de sucesos que atraviesan nuestras vidas y se ven unidas en ese camino.

El potente sismo de 6,4 grados en la escala Richter que ocurrió en la Provincia de San Juan, dejó su marca en la ruta nacional nº 40 que une ambas provincias. Las declaraciones de técnicos de Vialidad Nacional mencionan más de “4 kilómetros de grietas, de hasta 30 centímetros y más de 3 metros de profundidad” situación que ponen en serio riesgo la seguridad de los vehículos que transitan por el lugar, lo que motivará la probable inhabilitación de ese tramo y la búsqueda de una solución parcial para mantener la conectividad en una ruta tan trascendente como la RN40. La ultima intervención que tuvo la Ruta fue en el año 2005, actualmente se encuentra deformada y a guayada ya que no ha tenido en este tiempo ningún tipo de control de cargas, ni mantenimiento. Sería importante tratar la reparación integral de la ruta en su totalidad y no solo por tramos dada la relevancia que tiene la misma y que los plazos de obra no excedan mas de 4 o 5 años, estos requerimientos nos son más que poner en valor un camino que inclusive en un porcentaje muy importantes las exportaciones de la Provincia de San Juan salen por esta ruta, por su única conexión con Chile.

Esta situación provocada por el sismo no hace más que agravar las dificultades que ya presentaba esta ruta, al no estar concluidas las obras de la doble vía entre Mendoza y San Juan, por diversas razones que llevan años sin resolverse. La obra inconclusa de la doble vía Mendoza – San Juan (RN40), suma nueva problemáticas que requieren de una vez por todas una solución integral.

Desde la fuerte mirada de construcción de un país Federal en el transcurso de la Pandemia generamos entre las cámaras de varios sectores, el 1 Coloquio Regional Empresario que se realizó en noviembre del año pasado donde se plantearon muchos temas relevantes para la región y entre esos estaba el desarrollo logístico, que lógicamente tiene que ir acompañado de Rutas en buen estado. Contamos con la participación de los Gobernadores de las provincias de Cuyo, y el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, los presidentes de la Unión Industrial de San Juan, San Luis, Mendoza y allí recordaron la importancia de concluir esta obra, por su impacto positivo en las economías regionales, donde la fluidez logística, rutas e infraestructura segura son aspectos centrales para la competitividad y evolución de las empresas.

Este incidente que provocó la naturaleza en San Juan, como sector productivo, nos llama a la reflexión y pone en evidencia una vez más los temas pendientes que debemos afrontar en un trabajo conjunto entre todos los sectores, y jurisdicciones gubernamentales, para fortalecer los vínculos e integración de una región donde buena parte de su potencial de crecimiento y desarrollo se explica por la conectividad logística y fluidez de sus comunicaciones.

Ante este acontecimiento, elevamos formalmente el petitorio a nuestras autoridades de gobierno para que se tomen prontamente las medidas que correspondan a los efectos de concluir de una vez por todas la tan anhelada “Doble Vía San Juan – Mendoza”, sobre la Ruta Nacional Nº 40, columna vertebral de un país federal.

Sin otro particular agradecemos la posibilidad de hacer llegar nuestras intenciones y quedamos a entera disposición para colaborar en la reconstrucción de un camino tan importante para la vida de los argentinos.

Atentamente, representantes de Cámaras y sectores productivos de las provincias San Juan y Mendoza le saludamos atentamente.