Colectivo Alternativo, el grupo de danza sin género que conquista a los sanjuaninos

Colectivo Alternativo es un grupo sanjuanino de danza que, si bien lleva pocos meses en actividad, ha logrado marcar la diferencia en escena por fusionar la fuerza y la belleza que se encuentran por igual en lo masculino y femenino. Con un audiovisual y una obra estrenada, el conjunto espera poder seguir creciendo y captando más artistas que quieran romper las estructuras desde el baile.

“No nos gusta encuadrarnos, somos todes chiques varones. Eso fue a propósito, pero no pensando en el ser masculino, sino en todo lo que coincidíamos y lo que podíamos ofrecer de manera natural artísticamente y como personas. Lo diverso” comenta Javi Conejero, quien fundó y dirige el Colectivo. La propuesta surgió en junio, ante la idea de volcar el jazz en la escena y mostrar el trabajo de Javi como coreógrafo. Fue así que en julio se puso en contacto con distintos bailarines de la provincia. Fueron Gonzalo Burgoa, Fernando Muñoz, Francisco Castro, Matías Fernández, Gabriel Núñez, Nacho Mercado y Braian Moyano quienes aceptaron el desafío, montando un audiovisual que se estrenó a principios de octubre de este año.

La diferencia del Colectivo con otros grupos de danza es que en escena no solo lo dejan todo, mostrando cada uno su talento al máximo nivel, sino que también amalgaman los estereotipos de la masculinidad y la feminidad en cada movimiento, gesto y mirada, pero de manera natural. Javi rescata que la principal característica del grupo es lo diverso, y eso fue lo que quiso mostrar en la obra que estrenaron a fines de octubre en la Sala TES, “Y cómo la movés?”.

Javi define al conjunto como un grupo de artistas versátiles, plurales y diversos que se encuentran, y ese disfrute que viven al bailar lo trasmiten cuando suben al escenario, donde la excelencia, el brillo y los tacos no faltan. “Hay una fuerza y una potencia particular cuando se habla de grupos masculinos de danza, donde hay algo especial que es notorio. Pero también podemos jugar con esto de lo masculino y lo femenino. Es bueno entender que el movimiento no tiene género”, comenta Gonzalo Burgoa, quien acompaña a Javi desde el inicio del proyecto.

Si bien llevan pocos meses sobre los escenarios locales, son varios los sanjuaninos que han quedado fascinados con ellos tanto en la presentación que realizaron en el Centro Cultural Amadeo Conte Gran para la Semana de la Diversidad, como en el Encuentro en el Nido, que se realizó hace unos días en El Avispero, donde no faltaron los elogios y halagos de espectadores que los veían por primera vez.

Les pibes sueñan en grande, no solo continuar con el Colectivo, sino sumar más personas al proyecto, realizar producciones colectivas y abrir el espacio para hacer territorio tanto dentro como fuera de la provincia. “Sería hermoso poder llegar a los departamentos alejados y mostrar que hay otra danza, una sin género, que llegó para quedarse”, finalizan.