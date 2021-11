El complejo plan vial para la zona que es un dolor de cabeza en San Juan

Si hay una zona complicada para transitar en la ciudad de San Juan es la que de calle Sargento Cabral (Coll) en la intersección con Paula Albarracín de Sarmiento, en Capital. A la larga lista de accidentes se suma la incomodidad del paso en esta arteria clave para la conexión hacia Chimbas y Rivadavia, y suele convertirse en un cuello de botella en horas pico del día. Por eso, en el lugar se dieron a lo largo de los años algunas mejoras viales en pos de alivianar el tránsito, pero hasta ahora ninguna resultó una solución definitiva. Justamente eso es lo que se busca con un nuevo plan maestro que en Vialidad Provincial están encarando para toda la zona, con cambios más integrales: la intención es abordar ampliamente esa problemática, con ensanches en la "cruz" que forman los trayectos de Coll entre Salta y Libertador y Paula Albarracín entre Avenida de Circunvalación y Benavídez.

Según explicó el director de Vialidad Provincial, Juan Manuel Magariños, a Tiempo de San Juan, "el proyecto es bastante integral y tiene algún tipo de soluciones propuestas en distintas intersecciones, no sólo esa esquina de Coll y Paula sino también en el cruce del barrio Aramburu y más adelante donde está el ingreso al barrio SMATA. Hay una serie de usuarios en la zona que requieren que quede resuelto en todo su contexto".

Respecto de la calle Paula, la idea es intervenir desde Circunvalación a Benavidez, y en el caso de Coll desde Salta a Paula en una primera etapa donde se va a adaptar a obras de gran envergadura que se vienen cerca como es la Ciudad Judicial. Desde Paula al Oeste hay una serie de arterias que requieren intervención, explicó el funcionario. Una es en la calle casi paralela a Coll que es la Colombia, donde antiguamente circulaba el ferrocarril y es necesario que quede integrada a un plan de operación completo. A su vez, tanto en el barrio Enfermera Medina como en los alrededores hay un plan de darle sentido único de circulación para asegurar que las interferencias que se generan en los cruces tengan solución en cuadras anteriores y posteriores, de manera que no derive todo el tránsito a un solo punto, lo que trae como consecuencia un caos en Coll y Paula.

Los tramos que se cambiarán de circulación están en análisis pero serán los que se acercan o llevan tránsito a esa esquina convulsionada. "Se están haciendo los censos correspondientes para ver la capacidad que tienen para hacer un proyecto integral y se pueda dar solución no sólo a ese punto sino en toda la zona", dijo Magariños.

Por su parte, la intervención de la calle Coll consta de tres etapas y ya se pavimentó desde Rastreador Calívar a Libertador en lo que es una solución temporal. "Llegado el momento se le dará más ancho y se le sumarán sistemas de control de tránsito como semáforos y señalización para que ese sector de la ciudad en franco crecimiento sea atendida", indicó el director de Vialidad Provincial.

Por etapas y a largo plazo

¿Qué se está haciendo ahora? "Estamos trabajando en el proyecto. Una vez que esté resuelto cuáles son las necesidades de la zona, se define si se hará por etapas según la posibilidad de recursos. Es que son muchos kilómetros y para semejante obra debe hacerse una gestión importante. Pero primero hay que completar el proyecto para asegurar que cualquier obra que se encare sea una solución a largo plazo. En este momento estamos en definir las necesidades, haciendo censos, en medir la intensidad del tránsito que va air incrementándose en el futuro", dijo.

Lo que se sabe hoy que las calles requieren de mayor capacidad. Se necesitarán probablemente importantes ensanches en Paula y en Coll para la evacuación rápida y evitar los atascamientos. En el nudo de esa esquina incluso no descartan soluciones diferentes como algún puente aéreo pero son muy cautos porque aún no está definido. Todavía no entran en esa fase, ahora están en el diagnóstico de necesidades. "Estamos en esa etapa, sumando todos los condicionantes que existen y los que existirán a futuro en el sector y eso tiene una serie de soluciones que a veces son ensanches, a veces cambios de circulación de las calles y otras eliminar calles para optimizar la optimización vehicular".

¿Qué sigue? Todo este anteproyecto en el cual se está en su etapa preliminar será la base de un esquema de necesidades que se pedirá a una empresa que diseñe las soluciones, mediante la licitación del proyecto en sí. "Estamos pensando que en los primeras semanas de 2022 estarían ya los términos de referencia completos para emitir el pliego y llamar a licitación. Vamos a generar un plan maestro y una solución para todo y luego se dividirá por sectores. No hay forma hoy de inventar".

Y habrá que buscar los recursos que no es un dato menor. "Podemos generar un proyecto del primer mundo pero después no lo podemos hacer, hay que ver el financiamiento". Magariños dijo que están en conversaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo pero aún no han tenido respuesta.

Finalmente, ejecutar obras a lo largo de alrededor de 8 kilómetros llevará varios años, mínimo dos por cada tramo de 2 kilómetros.