Sanjuaninas marcharon para pedir por la aplicación de la Ley de Educación Sexual

Este lunes se cumplieron en Argentina, 15 años desde que la Ley de Educación Sexual (ESI) fue sancionada y distintas organizaciones sociales se convocaron para marchar y pedir su plena aplicación.

En San Juan, movimientos como el MST, Encuentro Estudiantil, Mujeres de la Matria Latinoamericana, Ni Una Menos y el Movimiento de Mujeres sanjuaninas, entre otros, se convocaron para reclamar que la ESI se aplicada en todas las escuelas de la provincia.

"Hoy se cumplen 15 años de la no implementación de la ESI en la provincia. Somos varias organizaciones, trabajadores, docentes, no docentes y padres de familia. Estamos pidiendo que la ESI se aplique realmente porque se ha avanzado pero de manera muy paulatina. En el año 2018 recién la provincia adhirió y desde entonces no hubo avances significativos", explicó Ana Bertazzo, de Encuentro Docente.

La convocatoria fue a partir de las 16 en la Plaza 25 de Mayo y luego la columna marchó hasta la Legislatura, donde se realizó un festival con intervenciones artísticas, música y talleres dedicados a los niños.