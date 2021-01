Habló la sanjuanina que fue atropellada por un taxi en Capital: "Por dos segundos más no la cuento"

Antonella Cano estaba con una compañera de la facultad en la esquina de Pedro Echagüe y Entre Ríos cuando un taxi la impactó de lleno al perder el control. Y es que minutos antes, el mismo vehículo conducido por Marcelo Morandis había protagonizado un siniestro vial con un auto marca Gol que circulaba por Pedro Echagüe de Oeste a Este. Ambos rodados terminaron con grandes destrozos por la dureza del impacto, pero la joven de apellido Cano fue la que se llevó el peor susto.

"Estábamos con una amiga de la facultad cuando escuchamos un ruido de un accidente y vi que se me vino un auto encima que me levantó", afirmó la joven que intentó esquivar el vehículo pero terminó siendo atropellada. Y agregó que "siento que dos segundos más o medio centímetro más y no me pasa, fue todo muy raro". Conocé todo su testimonio en el siguiente video:

Por suerte Antonella no terminó con ninguna herida de consideración y luego de ser asistida por un equipo de Salud se fue con su madre que vino a buscarla desesperada.