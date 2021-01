El trasfondo del despido polémico a la empleada municipal de Pocito

Una empleada de la Municipalidad de Pocito fue filmada maltratando a uno de los afectados por el terremoto y la polémica no tardó en instalarse. Se trata de una mujer llamada Luciana Tibani que en principio fue suspendida y finalmente desvinculada de la municipalidad por decisión del intendente Armando Sánchez.

En las imágenes que recorrieron las redes sociales se puede ver a Tibani gritándole a un hombre llamado Roberto Fuentes que pedía un rollo de nylon para reparar su vivienda dañada por el sismo. (En este link el video).

Y fue en la mañana de este martes que el sujeto maltratado por la municipal dio su versión a Tiempo de San Juan. "Resulta que vinieron a traer bolsones con mercadería y afuera estaban entregando el nylon, y yo voy y le digo que necesito un pedazo de nylon y me dijo que el nylon no es para vos, siempre andas hinchando las pelotas", afirmó Fuentes sobre el momento previo de tensión que se vivió. Y agregó que "yo a ella no la conozco, solo de pasada de decir hola y chau, pero no somos amigos ni nada". Conocé su versión completa en el siguiente video:

Del otro lado del conflicto la mujer que fue despedida no quiso dar declaraciones sobre lo sucedido. En tanto que del entorno familiar de Tibani solo afirmaron que "el video de la supuesta pelea está editado, fue una broma que se hicieron entre los dos, pero nunca se conoció la otra parte y ellos se conocen hace tiempo", en palabras de la madre de la mujer que ahora se quedó sin trabajo. Dichas versiones luego fueron desmentidas por el damnificado y la Municipalidad de Pocito finalmente decidió "desvincular" de manera definitiva a la empleada comunal.