La historia detrás del abrazo que conmovió al país: "Nos protegimos y empezamos a rezar"

El más grande de los chicos estaba recostado en el sillón; el pequeño jugaba con el cachorro de la familia, "Chimuelo". Los niños estaban entretenidos con sus cosas mientras sus padres, después de una ardua jornada laboral, disfrutaban de la cena. Eran las 23.46 cuando sintieron el movimiento desde la segunda planta del área 12 del Barrio Aramburu. Los segundos posteriores fueron de total desesperación. Apenas atinaron a resguardarse bajo el marco de la puerta principal del departamento y a abrazarse, casi resignados, regalando una de las tantas imágenes conmovedoras que dejó el terremoto de 6.4º que sacudió a San Juan.

Andrea y Sergio son los protagonistas del video que recorrió el país. Ambos estaban en el living de su casa cuando sintieron el temblor que tuvo como epicentro la localidad de Media Agua, a unos casi 50 kilómetros del barrio rivadaviense, donde residen con sus hijos desde hace algunos años. "Los chicos querían bajar por las escaleras, les dije que no. Entonces nos abrazamos y nos quedamos bajo el marco de la puerta. Nos protegimos y empezamos a rezar", cuenta la mujer.

El momento quedó registrado por la cámara de seguridad que Sergio, un empleado universitario, tiene instalada en el comedor de su casa. Fueron momentos angustiantes, además porque mientras ellos se rodeaban y pedían a gritos que el sismo terminara, en el departamento cercano había una vecina que estaba encerrada con su bebé. "Se le quedó trabada la puerta, no la podía abrir. Automáticamente nos solidarizamos y fuimos a socorrerla", agrega la familia.

Los Catala confiesan que tras el terremoto nada volvió a ser como antes en su pequeña vivienda. Los pequeños de la familia quedaron asustados y decidieron trasladar los colchones desde sus habitaciones para dormir en el living del hogar. "Ellos están con miedo, sobre todo después de las réplicas. No quisieron dormir en sus cuartos, prefirieron quedarse cerca de la puerta. Por suerte todo pasó y no tuvimos que sufrir ningún daño, ni nadie del vecindario. Fue un momento de terror, que no se lo deseamos a nadie", comenta Sergio.

