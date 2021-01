"Don Lencho", el caucetero que sobrevivió los cuatro terremotos que estremecieron a San Juan

Lo conocen como "Don Lencho", pero su verdadero nombre es Valentín Bustos. El hombre nació en 1938 en Caucete y a lo largo de su vida le tocó presenciar varios de los sismos que más conmocionaron a la provincia. El primero de los terremotos que vivió fue el de 1944 cuando solo tenía 6 años y estaba en su casa junto con su abuela. En aquella ocasión el siniestro se produjo un 15 de enero a las 20.52 en la localidad de La Laja del departamento de Albardón y se estimó que el temblor fue de 7.4º en la escala de Ritcher.

"En esa época estaba viviendo en La Chimbera (25 de Mayo) y me acuerdo que antes se cenaba antes de que se terminara el día porque no había luz, no había corriente y dependíamos del candil; por eso a esa hora ya habíamos cenado y de repente empezó el temblor. Recuerdo que en el fondo del terreno de mi abuela había una laguna de agua y no quedó nada porque empezó a moverse la tierra", recordó Bustos sobre ese primer siniestro que sacudió a la provincia. Debido a la precariedad de las construcciones, murieron 10.000 personas golpeadas por la caída de las viviendas o atrapadas por los escombros, pero en el caso de Bustos no tuvo que lamentar ninguna perdida familiar.

Luego siguió el terremoto del 11 de junio de 1952 en Sarmiento, que ocurrió cerca de las 22.31 y se registró a 12 kilómetros de profundidad con una intensidad de 6,8º en la escala de Ritcher. "Yo tenía 14 años en esa época más o menos y me acuerdo que la gente se caía del suelo por lo fuerte que era", sostuvo. Y agregó que "no recuerdo haber visto gente perdida entre los escombros, pero si se hablaba que había mucha gente lastimada". En esa ocasión se registraron dos víctimas fatales y varios heridos en la provincia.

Más adelante, un 23 de noviembre de 1977 se producía el tercer movimiento sísmico de mayores características de San Juan. El mismo ocurrió a las 6.23 y fue de 7.4º con epicentro en Caucete, a unos 17 kilómetros de profundidad. "Esa vez el 80% de las casas se cayeron y el Gobierno nos llevó a unos galpones de Las Casuarinas porque no quedó nada, me acuerdo que fue muy largo, parecía que no iba a terminar más", sostuvo "Don Lencho" a este diario. Y agregó que "en mi familia tuvimos suerte porque pudimos salir al patio y no murió nadie, pero si me acuerdo que estuvo complicado con muchos heridos y varios muertos". En total el terremoto de 1977 causó 65 víctimas fatales, destruyó casas y edificios en toda la región.

El último de los sismos que le tocó vivir a Bustos fue el ocurrido el pasado lunes a las 23:46 con 6,4º en la escala de Ritcher. En esta ocasión "Don Lencho" estaba durmiendo en su habitación. "Me levante y no entendía nada. Encima acá se apagó la luz y trataba de llegar al patio, pero empecé a tantear las paredes y cuando se pasó me di cuenta que había terminado en el baño", afirmó el hombre que pudo presenciar los cuatro sismos más grandes de San Juan.