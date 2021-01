"Es de la familia": ofrece $15.000 a quien encuentre a un callejerito perdido en Capital

Naturalmente, no muchos dimensionarán la angustia que produce extraviar a una mascota querida. El mismo Gonzálo Ruíz, quien ahora ofrece 15.000 pesos de recompensa para aquellos que encuentren a su perro perdido, no imaginó la angustia que sentiría por no tener a su mascota.

En los 35 años que tiene de vida, Ruíz nunca había adoptado un animal. Hace dos años se separó de su entonces pareja, que no aceptaba los perros, y decidió darse la oportunidad de querer a un amigo de cuatro patas. Así fue como llegó "Ramón", un callejerito muy simpático y compañero. "Apenas lo vi, me enamoré", dijo a un diario local, "lo vi en una publicación y se lo pedí a la mujer".

El 9 de enero, en una visita a la casa de su hermana, en Capital, Ruíz llevó a "Ramón" a que jugara con su hijo. Pero, en una desatención, el perro salió a la calle y no regresó. Ante esto, el dueño viralizó la foto de la mascota y ofreció 100 dólares como recompensa. No hubo caso, nadie se interesaba en la búsqueda. Entonces decidió jugar con los ceros y ahora ofrece 15.000 pesos a quien aporte un dato fiel sobre el paradero del animal.