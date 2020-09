La sanjuanina que conquistó a Tini Stoessel con su música y sueña en grande

Valentina Argumoza jamás se imaginó la repercusión que podría tener su video donde interpreta el último hit de Tini Stoessel “Duele”. Lo publicó hace dos días y fue la misma estrella pop la que compartió en sus historias de Instagram el video de la sanjuanina, aumentando considerablemente la cantidad de reproducciones y de reacciones.

Tini Stoessel compartió en su historia el video de la sanjuanina.

La joven es oriunda de Media Agua y se asume como “super fan” de Tini, de hecho, la sigue desde Violeta. A sus 18 años, Valentina aprendió a cantar y a tocar la guitarra, el piano y el ukelele de manera autodidacta. Su padre solía cantar en las plazas cuando era joven y fue quien la impulsó para el lado de la música.

Mirá su video, el que compartió Tini:

“Desde que soy muy chiquita que me atrapó, empecé a tocar la guitarra, ver videos por YouTube y a aprender sola”, indicó Valen (como le dicen), quien agregó que nunca fue a clases de canto ni nada por el estilo. Admite que esto que le está pasando “es un sueño” y que de golpe sumó más de mil seguidores. “Muchos fans de Tini me pusieron cosas muy bonitas y gente cercana también, diciendo que les había gustado mucho. La gente que me conoce está muy feliz de esto”, contó. Además, Valentina también escribe sus propias canciones.

Sobre la canción que interpretó, sostuvo que le gustó mucho apenas salió y si bien su idea era solamente subirlo que quedara en su “feed” de Instagram, no esperaba tener tanta repercusión. Pero el secreto estuvo, intuye, en etiquetar a la artista pop, quien compartió su video en su historia. Se trata de “Duele”, cuyo estreno fue hace apenas cinco días y cuenta con el “featuring” de John C.

Pero más allá de su fanatismo por Tini, Valentina asume tener amplios gustos musicales: “Escucho lo que sea, no tengo problemas. Pero me gusta más cantar pop. Dua Lipa me encanta, y también sigo a artistas chilenos como Camila Gallardo”, afirmó. Además, sostuvo que le gusta más el contenido de mujeres en el mundo del pop y del trap porque “sus letras son más pasables y adecuadas”.

Actualmente, Valentina se encuentra cursando primer año de Instrumentación Quirúrgica en Mendoza. Por la pandemia de coronavirus, cursa a distancia y a la vez le da espacio a su música.

“Lo que pasó me dio más seguridad a mí misma, algo que me ha faltado siempre porque soy muy vergonzosa y tímida. Me da seguridad de que las cosas grandes se pueden lograr, lo seguiré haciendo porque la música es algo mío y lo seguiré haciendo siempre más allá de la repercusión que tenga”, finalizó la joven y talentosa artista sanjuanina.