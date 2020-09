Cirugía inédita en San Juan: por primera vez se le realizará una vaginoplastia a una mujer trans

“Nunca me sentí una persona trans, nunca me lo hicieron sentir en mi entorno. Esos rótulos a esta altura no me parecen. En mi documento dice sexo femenino”, respondió Marylin Jofré de manera categórica. Fue en el programa “Ni Los Chocos” que conducen Ariel Sampaolesi y Bianca Piacentini por Radio Nacional San Juan, donde entrevistaron a quien será la primera persona a quien le realizarán la readecuación de genitales en la provincia.

Luego de años de lucha y gracias a la Ley de Identidad de Género (26.743) sancionada en mayo de 2012, Marylin Jofré obtuvo la aprobación del expediente que inició para que le realicen la primera vaginoplastía a una mujer transgénero en el hospital Marcial Quiroga. La misma será realizada por una eminencia en la materia, el doctor Javier Belinky de Buenos Aires.

La maratón de Marylin, una luchadora incansable:

Según contó Jofré en Radio Nacional, desde el 2013 viene recorriendo los hospitales públicos de la provincia: “Fueron muchos años que anduve, hasta que encontré médicos que sintieron la necesidad de explorar, o no sé qué fue lo que los llevó a decir que a pesar de que no se haya hecho en San Juan no signifique que no se pueda hacer. Siempre en una operación que no se haya hecho en la provincia vienen profesionales de afuera, en este caso va a venir el mejor de la Argentina, el doctor Belinky, porque hay un convenio entre los hospitales para capacitarlos a los médicos de acá así están aptos para seguir haciendo estas operaciones y a la vez me la hará a mí”.

En el 2013 la inscribieron en el primer consultorio que se abrió en San Juan para hacer la operación en el hospital Durán de Buenos Aires. “Cuando se dio de iniciar el expediente y llegó a la directora del hospital Rawson, lo primero que me dijo fue que sí se podía hacer acá, pero en el lado privado. Me aconsejó que fuéramos con calma para no tener tanta repercusión mediática ya que recientemente había habido un rechazo de un sector cuando se le realizó una interrupción legal del embarazo a una niña violada”, contó Marylin.

Dr. Javier Belinky

Como le dieron la posibilidad de hacerlo en Buenos Aires, ella pidió no irse lejos de su familia y de su hogar, así que el doctor Belinky le dio la posibilidad de hacerlo en San Juan, pero esperando que se autorizara en la provincia.

“Fui a ver al doctor Pavón al hospital Marcial Quiroga con el expediente en la mano. Hablé con él y me dijo que no se había hecho nunca a pesar de la ley y que yo era la primera que me paraba delante de él y le planteaba este problema. Entonces me dijo que sí, que ya había trabajado con el doctor Belinky. Dejé el expediente y me llamaron, ya habían hablado con los médicos y estaba todo bien. El doctor Quintero, jefe de Urología, me dijo que sí, que la vamos a hacer acá, que faltaba tiempo, pero que tenga paciencia”, relató.

Finalmente, el pasado 3 de septiembre se inició el expediente por el cual se pacta la intervención quirúrgica de reasignación o readecuación de genitales, un hecho histórico en nuestra provincia de San Juan.

“No es cambio de sexo, sino una reafirmación a mi vivir, a mi sentir”

Más allá de lo largo que fue el camino de Marylin para conseguir que le aprobaran la cirugía, siempre tuvo bien en claro quién era. “En mi caso nunca me sentí trans. Mis papás nunca me lo hicieron sentir, es más, cuando yo realmente me di cuenta de mi sexualidad, que fue cuando mi mamá estaba bañándome con mi hermana, yo la miraba y le decía que algo no concordaba. Mi mamá siempre buscó sus formas de no hacerme sentir extraña. Ella era muy creyente, leía mucho la biblia y me decía que los ángeles no tienen sexo, entonces me decía ´vos sos un ángel´, queriéndome decir que lo que yo decidiera estaba bien, que no había nada malo”, admitió.

Entre otras cosas, Marylin aclaró en el programa de Radio Nacional que le habían ofrecido una orquiectomía (extirpación quirúrgica de uno o ambos testículos) pero que eso no era lo que ella quería. “Me dijeron que era un paso previo a la vaginoplastia. Pero yo les decía que estaban mal informados, que la ley de Identidad de Género dice otra cosa. De hecho, la orquiectomía no está indicada en una persona transgénero”, aclaró.

Finalmente, en la entrevista radial hecha el pasado lunes con Sampaolesi y Piacentini, Marylin Jofré finalizó con un mensaje hacia aquellas personas que están atravesando una situación similar: “Yo les diría a las chicas que sigan su sentir como lo seguí yo, quizás no tengan que hacer la misma maratón para llegar a esto. Pero les diría que no se queden con la palabra de un médico, porque puede hacer destrozos en su cuerpo. Que sigan su sentir, que todo se puede, fueron casi 8 años los que yo esperé esto”, sentenció.