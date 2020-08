Entre los nuevos casos de COVID-19 locales hay personal de salud, policías y niños

Dentro de los casos positivos de coronavirus que surgieron en los últimos días en San Juan hay niños, adolescentes, adultos mayores de 60, una embarazada y personal de salud y de seguridad, según dijo la Jefa de Epidemiología local, Mónica Jofré. Se trata de los nuevos infectados registrados en menos de una semana: de 22 casos el miércoles de la semana pasada se escaló a 124 contando a este lunes a la mañana, con lo que se han sumado pacientes de amplias franjas etarias y ocupaciones. El crecimiento de los casos se ha dado rápidamente: en menos de una semana escaló un 463%, es decir que casi se quintuplicó la cantidad de sanjuaninos infectados con COVID-19. Hasta ahora se habla de transmisión por conglomerados y NO de circulación comunitaria.

En el caso de los estatales, el secretario de Seguridad provincial, Carlos Munisaga, indicó que ya son dos los agentes de Policía contagiados, todos residentes de Caucete. Ya se sabía que había un uniformado contagiado, que es contacto estrecho de uno de los cuatro originales y que corresponde a una persona que trasladó al hospital a uno de los positivos originales cauceteros. No se informó si el nuevo caso se dio por estar en cumplimiento de sus funciones o no. Por otro lado, no se conocieron detalles de cuántos son los agentes sanitarios que dieron positivo.

Sobre los últimos 18 casos, que se registraron en las últimas 12 horas, son todos contactos estrechos y la mayoría del departamento Caucete, aunque también hay de Sarmiento. Jofré dijo que no saben todavía si son asintomáticos ya que están en plena investigación epidemiológica, que "lleva su tiempo y debemos ser muy cuidadosos".

Sí está confirmado que hay 28 casos sospechosos en estudio y que son 9 los internados, 7 de ellos en el área terapia de COVID-19 del Hospital Rawson, cuatro de ellos son adultos de edad avanzada. Hay 4 que son pacientes críticos que están en terapia que están siendo tratados con plasma de pacientes recuperados. Y dos que están internados, pero no en terapia, estables.