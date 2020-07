Recién nacidos en plena pandemia: cómo funciona ahora el Registro Civil de San Juan

A más de 100 días del inicio de la cuarentena obligada por la pandemia, el titular del Registro Civil de San Juan detalló cómo se está trabajando ahora con el registro de los recién nacidos en la provincia, que en un principio presentó un importante retraso con las oficinas cerradas y con personal reducido.

Con guardias mínimas, allá por el mes de abril, el organismo del Estado anotaba 16 niños por día. Ahora, según aseguró Mario Parra, los trámites se fueron agilizando al punto de registrar 50 personas por día. Gracias a la flexibilización de las actividades de la Fase 5 de la cuarentena, los turnos y la reincorporación de personal de trabajo lograron casi estar a la altura de las demandas diarias.

Es que por día, en San Juan, nacen alrededor de 60 bebés y los padres de las criaturas tienen un plazo de 45 días para inscribirlos. "Hay mucha demanda en estos últimos días y por ello tratamos de actualizar el sistema para estar acorde a las circunstancias. Y si nos los asientan, igual son anotados en el sistema", indicó.

Al inicio de la cuarentena y frente a la confusión que se generó con los papás en tiempos de COVID-19, el funcionario sostuvo: “Desde Nación bajaron la línea para que corra una prórroga de 45 días que empieza a regir cuando se termine la cuarentena. Vale la pena aclarar esto porque muchos padres nos consultaron y se piensa que la obra social no va a cubrir los gastos porque no están registrados, esto no es así porque en primer lugar está la prorroga que antes hable y en segundo porque nadie te va a pedir nada que acredite el vínculo si la obra social ha cubierto el nacimiento”.