¿Qué opinan los músicos sanjuaninos sobre la versión del Himno Nacional de "La Mona"?

La interpretación del Himno Nacional Argentino por parte de "La Mona" Jiménez desató un verdadero revuelo dentro y fuera de la música. El famoso cordobés reversionó la emblemática canción al ritmo del cuarteto y provocó reacciones de todo tipo, incluso el periodista Luis Novaresio salió a preguntar si el homenaje era o no una falta de respeto.

En San Juan, la mayoría salió a favor del referente del tunga a tunga. Muchos colegas del género y de otros, incluso, felicitaron a Jiménez por animarse con esta nueva versión del Himno.

"Estoy a favor de la versión, por supuesto. Es el mÁs grande lejos. Lo cantaron en todos los estilos, ¿por qué no en el cuarteto? Del cuarteto siempre va a hablar algún careta que le puede molestar. Que se manejen. Monero hasta la muerte, a full con el mandamás", Roberto Sosa "El Yeyo".

"Yo opino que el que critica es porque nunca hace. Si lo hiciera y lo criticaran no le gustaría. Cualquier cosa que haga un artista que saque de contexto a lo que la gente tiene por ´seguro´ siempre lo va a criticar porque los saca de la zona cómoda en donde vive todo el mundo. Me parece bien que lo haya hecho en su estilo. Al fin y al cabo no hay una ley en donde diga que el himno debe ser de una u otra forma. Charly hizo una versión rock. Baglietto y Vittale hicieron otra muy diferente y así muchos artistas que sacaron de contexto al Himno como lo conocemos. Me parece genial que lo haya hecho y aliento a todos aquellos que tengan creatividad a que lo hagan y prueben", Melisa Quiroga.

"La versión no parece apropiada para un acto público, por tratarse de un símbolo nacional. No estoy en desacuerdo con versiones diferentes, sí con versiones musicalmente pobres, malas o que no respeten exactamente la música o la letra. Lo demás es perfectamente aceptable", Raúl de la Torre.

"Creo que la versión está buenísima, me gusta más que la versión de Charly García. Será porque me gusta mucho ´La Mona´ Jiménez. El tema de la música es muy puntual, cada uno hace lo que quiere con la música. Nosotros hicimos ´San Juan por mi sangre´ y tuvimos la aceptación de un 95%. A ´La Mona´ lo castigan porque es ´La Mona´. Para mí no es una falta de respeto. Es una canción patria y para hacerla hay que sentirla. Al que no le guste, que no la escuche", Carlos "Tutti" García.

"En lo personal creo que es volver a los ´80, se vuelven a repetir las críticas. Esta vez fue por Carlitos y en los ´80 por Charly García. Si este ritmo cuartetero sirve para que más jóvenes se acerquen una vez más al Himno y lo canten con patriotismo, me parece que vale. Siempre y cuando no se cambie la melodía, la armonía y la letra por supuesto", Claudio Rojas.

"Estoy totalmente a favor. No solamente a favor porque soy muy fanático de ´La Mona´ y es el número uno del cuarteto, sino porque no le veo nada malo que el Himno sea cantado y tocado en cualquier otro ritmo. Hoy toca hablar de cuarteto, pero podrá haber sido cualquier otro ritmo y yo no lo hubiese criticado. El cuarteto es parte de la Argentina, ´La Mona´ es un ícono del país y para nosotros, para los cuarteteros, fue un placer escuchar el himno con su voz y su música", Hugo Flores de Omega.

"A mí me pareció bien, no estoy en contra. Respetó el Himno, él lo hizo con su género pero fue con respeto cantado. Me gustó. Amo todos los Himnos y siempre desde chica he respetado mucho a la hora de cantarlos", Florencia Rodríguez.

"No lo vi pero si el problema es que canto el Himno estoy de acuerdo. No veo cuál es el problema de su interpretación", Ana Paula Laura.

"Creo que no se trata de estar en contra o a favor para mí fue con mucho respeto. ´La Mona´ es un artista muy importante en nuestro país. ´La Mona´ y Charly García son genios que nacen con un don con una impronta que cautiva a la gente y han logrado todo cada uno en su género. La versión no me gusta pero creo que está hecha con mucho respeto", Nano Rodríguez.

"Sobre gustos no hay nada escrito. Y mientras exista el respeto a nuestro símbolo patrio, por mí está muy bien. El cuarteto también forma parte de nuestro folklore argentino y vi al artista acorde al contexto", Gisell Aldeco.