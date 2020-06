El Yeyo a fondo: las anécdotas de la noche que involucran a más de un sanjuanino

Hoy es el Día Nacional del Cuarteto y vamos a celebrar con música y anécdotas. Por eso mientras leés la siguiente nota, dale play y subí el volumen de la mítica canción "Cada Martes" del Maquina Roberto Sosa. Más conocido como el Yeyo, que se animó a contar algunas anécdotas (sin dar nombres) de lo que se vive en la noche cuartetera sanjuanina.

¿Quién no se quedó con la pica de cómo surge esta canción? En diálogo con Tiempo de San Juan, el Yeyo contó eso y mucho más en 30 años de trayectoria tocando en boliches y fiestas privadas de la provincia y fuera de los límites cuyanos.

Y como bien dice la canción, "le comenté a mi mujer que después de trabajar, tengo reunión de amigos, que tarde llegaré, que afuera cenaré, jugaremos un billar y a casa me iré". Y si bien todo parece claro, el Máquina no pudo evitar las risas al contar que "nosotros tenemos un grupo de amigos que nos juntamos todos los martes hace mucho tiempo, y bueno más de uno decía que usaba ese grupo para juntarse con los chicos y terminó en otro lugar”, contó el cuartetero que obviamente reservó los nombres.

El tema de las infidelidades nos introduce en una anécdota que le llamó poderosamente la atención al músico: “Una vez en un baile nos acompañaron varias fans y una de ellas andaba de trampa, pero lo que pasó es que se encontró con su marido en el baile. Me acuerdo que el hombre se calentó mucho con nosotros los de la banda y le decía a la mujer '¿qué haces con la banda?', y la mujer le decía 'y vos que haces en el baile', nos matábamos de la risa”, contó el Yeyo.

Además de actuar en boliches, el Yeyo es contratado para cantar en fiestas privadas. Casi todos los días de la semana el cantante tenía shows programados, pero luego su paso por la política, sus otras actividades y demás fueron haciendo disminuir la frecuencia. Sin dejar de decir que la pandemia y la cuarentena obligatoria dejaron a la movida nocturna en un suspenso.

Pero incluso así, vale la pena recordar un show que nunca fue y que a modo de ver de los músicos “fue un papelón”. Todo pasó cuando “teníamos que ir a tocar a un casamiento y nos confundimos de lugar. Caímos a otro casamiento y nadie nos dijo nada. Capaz que pensaron que era el regalo de alguno de la fiesta y que iba a ser una sorpresa. La cosa es que los chicos armaron todo en 15 minutos y en un momento yo le pregunto al DJ los nombres de los novios y me dice ´me parece que se equivocaron´, entonces desarmamos todo y nos fuimos rajando al otro lugar”, contó.

“La noche cuartetera de San Juan es muy parecida a la de Córdoba, si bien no es Córdoba pero acá la gente te hace el aguante con fans y te siguen como si fueras un equipo de fútbol”, dijo el Maquina. Y dijo que “lo mejor que me pasó con el cuarteto fue vivir de lo que me gusta. Que es cantar, conocer gente de los bailes que es amiga y se ha hecho parte de una familia. Y sin lugar a dudas lo peor que me pasó fue perder a mi hermano en un accidente de tránsito cuando salíamos de un baile”, contó lamentándose sobre el lamentable episodio sucedido en 2015.

El Yeyo en la actualidad está atravesando la misma realidad que varios músicos que están parados por la cuarentena. Aunque también aseguró que “seguimos trabajando en el partido de Sergio Uñac, trabajando para la gente y ayudando en comedores y merenderos de Rawson”, dijo sobre su faceta política que quedó registrada en la interna pasada por la intendencia de Rawson en el Frente Con Vos que encabezaba Marcelo Orrego. Sin entrar en detalles en la política, el Yeyo dijo que “más allá de las cuestiones políticas lo importante es ayudar a la gente, por eso en estos momentos le pido a la gente que se cuide mucho. Tarde o temprano Dios va ha iluminar a los profesionales para que saquen una vacuna o algo para que esto se termine", finalizó.

Campaña de Con Vos donde el Yeyo participó en las internas.

¿Porqué se celebra el día del cuarteto?

Para muchos es una historia conocida el por qué de la elección de este día, pero muchos otros, sobre todo las nuevas generaciones, sigue siendo un interrogante.

El cuarteto surgió en 1943 de la mano zurda de Leonor Marzano, quien desde el piano marcó el ritmo que con el tiempo se convirtió en la música popular cordobesa. Leonor, junto a su padre Augusto Marzano, Miguel Gelfo, Luis Cabero y Fernando Achaval formaron el “Cuarteto característico Leo”. Sus primeras presentaciones se realizaban en el interior de Córdoba y pueblos de Santa Fe.

El 4 de junio de ese año se produce la primera transmisión radial del concierto de una orquesta que readapta a su instinto las tradiciones musicales de sus antepasados, justamente el Cuarteto Leo. Además, una lluvia de cartas solicitando actuaciones de esa orquesta y una que conmueve por encima de la media. Es la que escriben los gringos de Colonia Las Pichanas, al norte de Arroyito, en el departamento San Justo, y que invita a la formación a sus fiestas patronales. La fundamentación es clara: “Es la música que más se acerca a la de las celebraciones de nuestros pueblos”. El baile se realizó semanas después del debut radial, para alegría de un poblado de 10 casas, una capilla y una placita.