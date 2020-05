Clases por radio: la innovadora forma de educar de un grupo de docentes sanjuaninos

La emergencia sanitaria, aceleró el proceso de la educación en línea. Frente a este contexto las instituciones educativas avanzaron con los recursos que tenían disponibles, sumados a la capacidad institucional para crear diferentes espacios de aprendizaje para sus alumnos, teniendo en cuenta las limitaciones del entorno.

La Escuela de Nivel Inicial Nº 73 “Sierras Azules”, ubicada en la Ruta Provincial Nº 12 en el km 25, del departamento de Zonda, alberga a niños que residen en la zona. Provienen de familias humildes, trabajadoras, con diversas realidades socio-económicas que les dificultan acceder a las guías en plataformas digitales por falta de equipamiento o dificultades de conectividad. Ante esta complejidad, el personal educativo analizó diversas alternativas para dar continuidad al proceso de enseñanza aprendizaje. El propósito es continuar y afianzar el vínculo con los niños y las familias. Esto obligó a buscar otro medio que tuviese el alcance necesario para llegar a la mayor cantidad de familias sin conectividad. Luego de un pormenorizado análisis seleccionaron a uno de los mas populares y tradicionales: la radio.

Los docentes gestionaron y socializaron la propuesta con propietarios de las tres radios del departamento: "Radio Estación” FM 101.7; "Radio Impacto” FM 105.7 y "Radio Sky” FM 96.9 . El personal educativo acordó la modalidad de trabajo con los medios, estableciendo que se enviarían microprogramas de "La Escuela va a los hogares" para su difusión. Se fijó el horario en la grilla de programación estableciendo la emisión de lunes a viernes, de 10 a 12 horas, en las emisoras Impacto y Estación, mientras que en radio Sky la difusión es a partir de las 12 horas.

Este proyecto interinstitucional se basa en el alcance masivo de la radio. Estableciendo como premisa fomentar en los chicos habilidades comunicativas y competencias de “ser”, “saber”, y “hacer”, preparándolos para la vida. Para elaborar el contenido de los microprogramas se emplearon estrategias de escucha atenta y comprensiva seleccionando actividades lúdico-didácticas, para la construcción de conocimientos con un lenguaje coloquial.

A esta propuesta se sumaron profesionales del Gabinete Zonal de Nivel Inicial y Primaria de Zonda, dependiente de la Dirección de Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios de Educación, aportando experiencias a través de permanente contacto con las familias a la que brindan orientación y contención. Compartieron para la difusión radial material de la plataforma del Ministerio de Educación, del sitio “Nos cuidemos entre todos”.

Los microprogramas están conformados por segmentos entre los que se destacan:

“Noticias importantes”: conmemoraciones, temas ocasionales, cumpleaños, caída de un diente, etc.

“Literatura infantil”:cuentos, poesías, leyendas, adivinanzas, rimas, trabalenguas, etc.

“Deportes y Juegos Tradicionales”: hábitos, cuidados, modalidades, variables de juegos, reglas de deportes, etc.

“Alimentación saludable”: recetas de cocina, dulces y saladas, permitiendo la intervención en el proceso de elaboración a los pequeños, como así también, interviniendo en las cantidades a considerar, hábitos de higiene y limpieza, precauciones, etc.

“Consejos sobre salud atendiendo el desarrollo integral del ser humano”: pautas sanitarias de prevención en cuarentena y la convivencia familiar, etc.

“Música”: variado repertorio musical, cuentos con representaciones sonoras, etc

“Arte”: técnicas gráfico plásticas, reutilización de materiales, entre otras.

Estas actividades están elaboradas con una continuidad que permita al reiniciarse las clases presenciales que los estudiantes puedan intervenir en los programas radiales siguiendo los temas abordados, pero siendo ellos los protagonistas, contando sus vivencias.

Es importante destacar que esta experiencia se compartió con el JINZ 46 de Ullum, intercambiando programas entre las emisoras de los departamentos, unificando experiencias para seguir educando.

El proyecto fue realizado por: la directora, Mariana Raso; docentes responsables: Luisa Suárez, María Alicia Ene María Cristina González, María Elena Agüero, Liliana Tejada,Florencia Gómez; profesores de especialidades: Javier Fernández (E. Física), Yanina Alday (Artes visuales), Facundo Toledo (E. Musical); y las licenciadas Mariela Cáseres y Mariela Mallamaci, de los Gabinetes Interdisciplinarios.

