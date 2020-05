Perros sí, mate en el pasto no: lo que tenés que saber de la vuelta de las caminatas

La Fase 4 de la cuarentena flexibilizada en San Juan abrió las puertas a una de las actividades más solicitadas: poder salir a caminar con fines recreativos. Estas caminatas saludables, como se las ha bautizado desde Gobierno, tendrán horarios y días designados y separados para la población en general y los grupos de riesgo, pero también otras condiciones que se debe respetar.

Lo que se sabía hasta el momento es que iban a permitir estas salidas los días martes, jueves y sábados. Además en el primer anuncio se aclaró que para los grupos de riesgos y los mayores de 60 años estaba permitido de 10 a 12 y el resto de la ciudadanía de 12 a 15.

Este domingo, a partir de un comunicado, se agregaron otras condiciones para que las salidas sean reguladas y seguras. Una de las medidas es que todos los que hagan estas caminatas deben hacerlo siguiendo el sentido de las agujas del reloj en plazas o lugares abiertos a no más de 500m del domicilio. También permitirán salir con mascotas, siempre y cuando lleven correa y recomiendan no permanecer en parques y plazas más de 1 hora.

Otros de los puntos que aclararon desde el Comité COVID-19 de San Juan son:

Matener 2m de distancia a los lados

Mantener más de 10m de distancia hacia adelante y hacia atrás

La pausa de descanso no debe superar los 5 minutos

Llevar botella de agua individual y alcohol en gel

Además, detalleron cuáles son las actividades que no estarán permitidas, y adelantaron que habrá controles en las zonas con mayor cantidad de personas:

No acampar ni permanecer en los bancos

No usar patines o bicicletas

No correr o hacer reuniones sociales

No utilizar los juegos ni aparatos de gimnasia

No utilizar los bebedoros

No está permitido llegar movilidad propia o transporte público

No utilizar los espacios verdes

No se permiten vendedores ambulantes

En cada departamento habrá plazas y circuitos específicos y para saber ecuáles te quedan más cera podés entrar a sisanjuan.gob.ar/caminatasaludable