El "padrino" de Rawson: empezó vendiendo verduras con una bicicleta y ahora tiene una flota de camionetas

Cuando el verdulero Javier Colombo llega a la Feria de Rawson no pasa inadvertido. En medio del griterío habitual de compradores y vendedores que consultan y se llevan los productos, varios “changarines” se acercan hasta Javier y le prestan atención. La razón es simple: el hombre llega y estaciona sus camionetas para cargar varios cajones de frutas y verduras que luego reparte por todo San Juan. El mismo aseguró que gasta entre 30.000 a 100.000 pesos cada vez que asiste al mercado.

En total son 4 vehículos que maneja él con sus hijos y que están presentes todos los días en el Abasto de Rawsino. Pero no siempre fue así. Porque esta historia surge desde abajo, de un pibe que iba todos los días a la feria del centro a comprar frutas y verduras en su bicicleta, y que trabajó siempre con los mismos empleados que le reconocen el esfuerzo.

Si existiera una analogía con alguna película, Colombo se parecería a “Don Vito Corleone” de la saga de películas “El Padrino” de Francis Ford Coppola. Obviamente sin mandar a nadie “a dormir con los peces”, como decían los mafiosos de tan aclamado film. Más bien, su parentesco se parece al respeto que le tienen los trabajadores que al igual que él empezaron desde abajo y lo miran como un modelo a seguir por la superación personal que logró con muchos años de esfuerzo. Y que ahora lo consagraron como uno de los proveedores de verduras y frutas más conocido de San Juan.

“Trabajó con mis dos hijos y tenemos 4 muchachos que nos ayudan todos los días. Repartimos verduras por Media Agua, Los Berros y toda la zona del sur. Hay días y días, a veces gastamos 30 mil pesos o 100 mil si hace falta. Todo depende de la necesidad que haga falta, es según la venta”, afirmó Colombo sobre la rutina que comienza a las 6 de la mañana y termina cuando se oculta el sol.

En tiempos de pandemia el negocio de los Colombos se vio afectado por la modificación del horario de la feria de Rawson que ahora abre sus puertas a las 14:30 al público en general. “En cierta forma los primeros días nos hemos visto beneficiados, porque la gente a la que llegamos todos los días comenzó a comprar para abastecerse por varios días. Pero después la falta de dinero en la gente comenzó a sentirse porque bajo muchísimo la venta”, sostuvo Colombo sobre cómo le afectó sus finanzas el avance del COVID-19.

“El negocio de vender verduras es de toda la vida, comencé con mi padre y esto ya viene de generaciones. Yo ahora trabajo con mis hijos y tenemos camionetas, pero yo empecé con una carretela con mi viejo, después me casé y me compré una bicicleta y de a poco le fui agregando cosas. Con el tiempo me compré un carrito para llevar las verduras y después logré comprar una camionetita. Ahora tenemos 4 chatas para llegar a diferentes puntos de San Juan”, afirmó Javier mientras le pagaba a un puestero los cajones de verduras que adquirió.

“Nosotros somos una familia humilde, que sabemos lo que fue la necesidad de primera mano, hoy en día gracias a Dios mis hijos tienen sus camionetas pero no paramos de laburar y acá en la feria la gente sabe del trabajo que hacemos, por eso destinamos un día para ayudar a la gente”, afirmó el verdulero que compra insumos para repartir “a las personas de bajos recursos que hay en gran parte del sur de la provincia”.

“Ese día cargamos las camionetas y todo el costo sale de nuestro bolsillo, hemos estado yendo al Cristo Pobre en el Médano. Eso nos nace a nosotros para agradecerle a la gente que confía en nosotros. Porque uno puede empezar de abajo como yo que antes me iba a la feria del centro en la bici a comprar alcauciles y me venía vendiendo para acá y ahora gracias a Dios podemos llegar más lejos a más personas”, contó Javier rodeado de puesteros que escuchaban lo que decía atentamente.