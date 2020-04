Real time, 19 bioquímicos y 18 horas clave: ¿Cómo se hacen los “coronatest” en San Juan?

Desde hace dos días, el laboratorio central del Hospital Rawson está revolucionado. Es que por primera vez desde que se inició la pandemia se están procesando muestras de casos sospechosos de COVID-19 en la provincia, lo que permite ganar tiempo en la lucha contra el coronavirus al que le teme todo el mundo, con resultados obtenibles entre 18 y 24 horas.

Este nuevo servicio de la Salud Pública sanjuanina se da en el marco de la descentralización propuesta desde el Ministerio a nivel nacional, y busca descongestionar al Instituto Malbrán en Buenos Aires, que recibió todas las muestras del país desde un principio, lo que generó un cuello de botella en los resultados. Ahora hay alrededor de 138 laboratorios diseminados en todo el país que hacen la misma tarea, y permiten que el 96% de los análisis se procesen en centro de la red descentralizada. San Juan desde ahora forma parte de ese grupo.

No es fácil calificar, según explicó a Tiempo de San Juan el jefe de División Bioquímica, Raúl Vallejos. El único laboratorio sanjuanino que tiene toda la infraestructura necesaria para procesar COVID-19 está en el Rawson y requirió contar con tres requisitos.

Uno es la campana de bioseguridad nivel dos para extracción de muestras que protección del operador, el entorno y el medioambiente.

El otro es el termociclador Real Time (tiempo real). Este último es un aparato muy moderno que está en San Juan hace varios años desde la época de la Gripe A.

El tercer elemento es tener recursos humanos capacitados para hacer los test, para lo cual se necesitan profesionales con perfil avanzado en campos como Virología, Inmunología, Biología molecular y Genética. Para eso, desde el Malbrán se realizó una capacitación simultánea para 39 de 19 jurisdicciones nacionales vía virtual. En San Juan se eligieron para capacitarse a 8 bioquímicos y 4 técnicos del Hospital Rawson, 2 bioquímicos y 2 técnicos del Marcial Quiroga y 2 bioquímicos y 1 técnico del Centro de Adiestramiento Rawson. Es decir, que son 12 bioquímicos y 7 técnicos que saben cómo hacer los test de coronavirus en San Juan.

El largo camino del hisopado

El Rawson recepciona muestras de casos sospechosos las 24 horas. Para eso hay dos guardias especiales de profesionales, una matutina y otra vespertina, y si no está la guardia general del Hospital.

Cuando se activa el protocolo de seguridad en el hospital u otros centros de salud públicos o privados, que tiene que tener aviso del 107, el paciente entra por un ingreso especial, se lo ubica en un consultorio determinado para sospechas de COVID-19 y allí no entra más que una persona vestida por procedimiento, para la entrevista al paciente y el hisopado.

Según explicó Vallejos, hay varias maneras de tomar muestras en las vías respiratorias bajas pero con procedimientos muy invasivos y que son difíciles de practicar, por lo que la alternativa que se usa es el doble hisopado por boca y nariz, ambas muestras se colocan en un mismo recipiente de bioseguridad para su transporte. Se aconseja refrigerarla y no más de 48 horas para que el virus pueda sobrevivir si es que está, ya que fuera de las células dura pocas horas. El hisopo no es uno común sino de materiales especiales más flexibles que el algodón. Mientras más profundo se hace el hisopado es mejor, a veces a la persona le produce arcadas o lagrimea durante el procedimiento, que en general es molesto pero no doloroso. A veces tiende a estornudar por lo que es importante que quien está tomando la muestra esté protegido correctamente.

En esta primera etapa del virus, de contención, sin virus circulante en la provincia, están capacitados para hisopar médicos y enfermeros, pero los profesionales pueden ampliarse con bioquímicos, odontólogos y otros que conocen la técnica, que no difiere del hisopado de la angina, sólo se hace con más bioseguridad.

En la provincia se hisoparon más de 70 casos sospechosos desde que se inició la pandemia y muchos vinieron desde centros de salud privados. Hay procedimientos que aseguran que las muestras estén bien tomadas. Si la prueba está bien recogida se observan muchas células que son redondas (es la forma que tienen las de la nariz). En San Juan se sigue haciendo al paciente sospechoso primero el test de influenza A o B, que es el virus de la gripe, con técnicas de inmunofluorescencia. El operador debe estar un tiempo largo con el microscopio, debe hacer un barrido extenso para detectar el virus.

Por más que den positivos de influenza, los casos sospechosos se continúan analizando para detectar el COVID-19 porque no hay certezas sobre la coexistencia de ambos virus en el organismo. Este segundo análisis se hace usando el termociclador y con la técnica PCR en tiempo real donde se realiza propiamente la determinación de la carga viral.

Ganando tiempo

Todo el proceso del test es muy laborioso, indicó Vallejos, y ahora se buscan resultados más rápidos, comparados con los del Malbrán que necesitaban ser enviados en avión, recepcionados, y solían quedar en espera por la cantidad de muestras que se acumulaban antes de descentralizarse el laboratorio. Así, de esperas de hasta una semana ahora se puede tener resultados entre un rango de 18 a 48 horas aproximadamente.

“Encontrar rápido un positivo permite tomar acciones de bloqueo rápido y evitar contagios”, sintetizó Vallejos la importancia de los test locales.

El laboratorio local en realidad empezó a hacer test de COVID-19 la semana pasada, tras recibir el domingo 29 los primeros reactivos por parte del Ministerio de Salud de la Nación. Procesaron alrededor de 20 muestras locales a modo de prueba, en la fase de poner a punto el sistema, y pudo contrarrestarse con los resultados del Malbrán: hubo coincidencia absoluta, todos negativos.

Desde el sábado 4 de abril no se mandan más hisopados al Malbrán. Quedan tres resulatdso pendientes del Instituto bonaerense.

En San Juan existen, por otros motivos, más equipos de PCR Real Time, uno más en el Hospital Rawson y otro en el Centro de Adiestramiento Rawson que se viene usando para detectar HPV. La estrategia contempla que si el laboratorio actual se ve desbordado, con estos otros centros los test podrán duplicarse y llegar a hacerse 150 o 200 diarios.

El Ministerio de Salud de la Nación le envió a San Juan 1000 reactivos para poder iniciar los testeos y ya se recibió la segunda partida, unos 2.000 más. Por ahora son suficientes, pero para estoquearse, el Gobierno de San Juan está estudiando compras menores.

Según los últimos números oficiales a nivel país hasta el momento se han realizado 13.330 test, de los cuales 1.552 se hicieron en el día de ayer, y son alrededor de 294 test los que se hacen por millón de habitantes en Argentina, con un 14,6% de índice de positividad.