El virus y “las avivadas de la garrafa”: el invierno que preocupa a los sanjuaninos

En internet hay un sitio que calcula, o más bien dice dar resultados precisos de cualquier cosa. Entre esas mediciones dice que faltan algo de 220 días para que comience el invierno. Y si bien el dato puede variar en precisión, lo cierto es que los días de calor están quedado atrás y la preocupación de lo que trae este invierno es cada vez mayor. Porque a diferencia de otros años llega en medio de la pandemia del coronavirus y los problemas económicos que muchos tienen para poder subsistir con trabajos informales que están cesados.

En la conocida serie Juego de Tronos (Games of Trones) de HBO los personajes decían una frase singular cuando se la veían venir: “El invierno se acerca” (winter is coming en inglés). La usaban de manera particular para decir que se le venían ejércitos, hordas de caminantes blancos (especie de zombis), dragones y todo tipo de personajes que no vienen al caso. Pero en la vida real la llegada del invierno se vive con singular preocupación, porque el Ministerio de Salud de la Nación dijo que se espera “la segunda ola” de la pandemia en Argentina y no son pocos los especialistas económicos que piensan que el coronavirus también “enfermó a la economía”, sobre todo las de tipo doméstica y los trabajadores informales que hace más de un mes que están parados.

En San Juan el año pasado hubo todo tipo de aumentos en gas envasado y en muchos casos se conseguían las garrafas de 10 y de 15 kilos al doble que el precio real. Fue así que desde marzo pasado la asociación Amas de Casa del País filial local se reunió con Defensa al Consumidor en varias oportunidades “para evitar las avivadas que se dan y sobre todo en épocas frías donde hay problema de abastecimiento y hay gente que se aprovecha”, sostuvo Laura Vera de Amas de Casa a este diario.

Así se determinó que la venta de las garrafas debe darse en estaciones de servicios que garanticen el precio que tiene que ser. Como así también que los municipios dispongan de lugares para que las personas tengan acceso a la garrafa sociales.

En San Juan rige una medida del Gobierno Nacional que fija los precios máximos de referencia para la comercialización de gas envasado en garrafas, cilindros y/o granel con destino a consumo del mercado interno. Los valores se establecieron en las garrafas de 10 kg, la de 12 kg y la de 15 kg en $355, $426 y $533, respectivamente. Pero en otros sitios sanjuaninos se encuentran garrafas de 10 kg de entre 400 a 520 pesos y de 15 kg algunas llegan a los 650 o 700 pesos.

“El sobreprecio que existe con la garrafa es peor que con la comida, y en invierno se agrava porque hay problemas de abastecimiento y no hay una cantidad garantizada de garrafas, también muchos lugares duplican al valor real que tiene que ser y se hace muy difícil acceder y mantener este servicio básico”, sostuvo Vera. Y agregó que “con la crisis que nos viene golpeando mucha gente ha vuelto al consumo de la garrafa y este año va a existir una mayor demanda”.

¿Cuál es el plan que tiene San Juan?

Daniel Perez es el subdirector de Defensa al Consumidor en San Juan, el mismo afirmó que "los abusos de precios en la provincia son muy fuertes, para que se den una idea, hay lugares que venden una garrafa de 10 kilos a 600 pesos cuando en realidad cuesta la mitad", sostuvo el funcionario.

A raíz de todos estos problemas es que el Gobierno local tiene preparado un plan que será anunciado en los próximos en conferencia de prensa. Pero que ahora anticipamos parte de la metodología que se viene. "El plan para este año es juntarnos con cuatro distribuidoras de gas que hay en San Juan. Total Gas, Extra Gas, Montero y Juan Gas y en cada departamento, hay un responsable del gas. Por lo tanto los camiones irán hasta esos puntos y el vecino podrá ir a comprar sin que le falte la garrafa" sostuvo. Y agregó que "los puntos se están definiendo y serán dados a conocer en los próximos días en conferencia de prensa".

En cuanto a la persona que incumpla con estas medidas, el funcionario dijo que "el que venda más caro recibirá un acta de infracción y una multa con sumas de dinero que pueden llegar hasta los 120 mil pesos".

"Por los sobreprecios muchos volvieron a cocinar con leña", sostuvo Laura Vera.

La realidad que se vive en los barrios

La asociación de Amas de Casa tiene en estos momentos 11 comedores en funcionamiento y 23 lugares donde distribuyen complemento alimentario en nuestra provincia. Y en un análisis de lo que se vive en los barrios populares la dirigente sostiene que “hay muchos lugares donde la gente va a volver a utilizar la leña y el carbón. En los merenderos donde no tenemos gas utilizábamos la garrafa y hay lugares donde hemos vuelto a implementar la leña, y esto es inevitablemente que no se traslade a las familias”, finalizó.

¿Qué hago si me quieren vender un precio superior en la garrafa?

Hay que llamar al 0800 -333 -333 -66 e informar donde y cómo le quisieron vender la garrafa con valores excesivos. O ingresando al siguiente formulario y completalo con tu reclamo. También podés escribir a estas páginas de Argentina.gob. ar programahogar@energia.gob.ar o inspectores@energia.gob.ar