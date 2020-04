La primera “batalla de gallos” virtual del mundo tendrá a un sanjuanino entre los 16

Desde hace unos años hasta hoy, el boom de las "batallas de gallos” (freestyle, rap o improvisación) viene conquistando escenarios, plazas y eventos en todo el mundo. Incluso en nuestra Fiesta Nacional del Sol tomó un protagonismo especial, con escenario propio y una multitud de jóvenes expectantes. Lo trascendente del momento es que, CH, un conocido rapero sanjuanino de 25 años, accedió al “Cruce de campeones”, una destacada competencia internacional que tiene como novedoso el hecho de que va a ser la primera vez en la historia en que los participantes competirán de manera online.

“Es una alegría increíble, estoy muy contento, tengo mucha satisfacción y mucha responsabilidad porque quiero dejar en alto lo que más pueda a San Juan ya que nos ha costado un montón ser vistos por competencias grandes, porque somos una provincia del interior y es más difícil salir de acá. Estoy muy emocionado, con muchas ganas de que llegue el momento”, contó Franco Cáceres, quien actúa bajo el seudónimo de CH y ya se supo ganar un nombre en la escena sanjuanina y por qué no, nacional e internacional.

El “Cruce de campeones” es una competencia de improvisación muy conocida a nivel mundial como Red Bull, BDM y FMS. Los organizadores estuvieron en la última Fiesta Nacional del Sol y fue ahí donde CH brilló, primero superando el filtro de los 200 participantes para quedar entre los 14 y luego llegar a la final, aunque, la perdió. “No la gané pero me sirvió igual. Después hicieron una batalla internacional con clasificación mediante puntajes y videos. Pusieron fecha y todo y se vino el coronavirus”, indicó el sanjuanino que tendrá la oportunidad de brillar ante los ojos (pantallas) de todo el mundo el próximo 30 de abril.

Hace pocos días, desde la organización del Cruce de Campeones internacional publicaron quiénes eran los 16 clasificados de todo el mundo: entre ellos, quedó CH, quien tendrá la posibilidad de competir con artistas de renombre, como Stuart, Mecha y Zaina, entre otros.

CH, el rapero sanjuanino que participará de la primera competencia de freestyle internacional con la modalidad virtual.

La gran competencia será el 30 de abril. Ese día, se llevará a cabo todo por internet. “La verdad es que no sé cómo se eligen los rivales aún, seguro será por sorteo, pero todavía no nos dicen. Lo que sí sabemos es que vamos a estar todos conectados y vamos a ir pasando de a dos, masomenos como es siempre, pero ajustándonos a este mambo”, sostuvo CH.

Franco empezó a hacer sus letras e improvisaciones a los 20 años, en el 2015. “Empecé a pulirme más en lo que son las producciones de videos y música y después a competir en freestyle. Miraba mucho MTV cuando era chico y tengo como referentes a Eminem y a Cancerbero”, relató quien se ilusiona con poder trascender luego de estas batallas que se vienen y hacerse conocer en todo el mundo. “Un día escuché las batallas con un amigo que las estaba viendo y me pintó empezar a hacerlo”.

No tiene un rival preferido con el que le gustaría enfrentarse en el Cruce de Campeones, sino que le “gustaría competir con cualquiera”, sostuvo. “Solo me gustaría que me vaya muy bien para poder seguir trabajando y seguir haciendo música en otros eventos que vengan, me encantaría estar en Red Bull”, agregó.

Por último, advirtió que la escena sanjuanina tiene un altísimo nivel y está muy contento por eso: “Veo a todos muy concentrados en lo que quieren hacer y a dónde quieren llegar, con un nivel increíble”.