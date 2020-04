Levantaron el paro de colectivos en San Juan: sólo se cumplió 3 horas

Tras cumplir tres horas de paro, los choferes de colectivos de San Juan levantaron el paro en adhesión a una medida nacional que estaba previsto entre el mediodía de este jueves y el mediodía del viernes, por 24 horas, en medio de reclamos a los empresarios por la crisis en medio de la pandemia. Si bien no se extendió por mucho tiempo, se produjo en un horario que complicó mucho el traslado de la gente que había llegado hasta el centro a hacer trámites y el regreso de los trabajadores exentos de la cuarentena a sus hogares.

“A nivel nacional somos una actividad esencial con carácter obligatorio. Se nos acusa de no cumplir con las medidas de prevención por el coronavirus y me parece perfecto. Los trabajadores deberían tener los insumos necesario, pero no se garantiza la seguridad, estamos expuestos para ser parte del traslado de los servicios esenciales y no nos tratan como corresponde”, había dicho el referente local del gremio UTA, Hector Maldonado.

Este jueves pasadas las 15 se conoció la contramarcha, ya que informaron desde UTA que llegaron a un acuerdo tras charlas con el presidente de ATAP, Ricardo Salvá, el propio gobernador Sergio Uñac y la ministra de Gobierno, Fabiola Aubone.