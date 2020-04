Se hicieron test a todos los que estuvieron con la segunda paciente con COVID-19 en San Juan

La jefa de Epidemiología provincial, Mónica Jofré, dio detalles sobre el segundo caso de coronavirus detectado en San Juan e informado el sábado último. Se trata de una mujer que llegó el 20 de marzo desde Brasil. El jueves fue internada con neumonía, se le realizó el hisopado, el viernes este hisopado dio positivo y se confirmó el segundo caso importado en la provincia

Está estable evolucionando favorablemente en una clínica privada, donde permanece en una sala de cuidados intermedios. Jofré dijo que se ha logrado identificar a todos los contactos de la mujer y que se les hicieron los hisopados: todos dieron negativos. La paciente llegó a la clínica privada porque tenía una indicación medica de hacerse una tomografía computada y al analizar las imágenes se le hizo el interrogatorio de rigor. Al cumplir la definición de caso sospechoso se activó el protocolo. Como se trata de una neumonía moderada no fue necesario trasladarla al hospital público porque no requiere de respirador.

La mujer llegó con otra persona de viaje desde Brasil el 20 de marzo, y ambas cumplieron el aislamiento en domicilio y se realizaron todos los controles a la familia, aseguró Jofré.

Sobre el otro caso positivo, de la joven que llegó de España, esta en buen estado general y esta semana harán un analisis de rutina para chequeo y luego el otro hisopado sobre coronavirus. Para darle de alta deben darle negativos dos test. El primero se hizo y dio positivo de nuevo, por eso la joven sigue en observación rigurosa, con internación domiciliaria.

Por otro lado, en San Juan hay 10 casos sospechosos en estudio, dos más que ayer, y siguen siendo confirmados solo dos positivos.

Jofré dijo que se sigue evaluando si se exigirá el barbijo obligatorio en la vía pública en San Juan. Por lo pronto, en Salud Pública preparan un tutorial para aconsejar a la comunidad sobre cómo usarlo.

Buena perspectiva, con cautela

Jofré dijo sobre los pronósticos según la curva epidemiológica que como los dos casos positivos en San Juan son importados. hay muchas personas repatriadas y algunas que no hicieron cuarentena en los hoteles, se esperaba "duplicar o triplicar los casos. Y no ha sido así. Pero sabemos que hay personas que tienen el virus, que son asintomáticas y contagian. Por eso se hace hincapié en que se cumpla con el aislamiento obligatorio. Que vayamos bien no quiere decir que debamos relajarnos y hacer marcha atrás", evaluó en el reporte diario oficial matutino.