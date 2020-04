El mensaje de una sanjuanina con coronavirus

Anabella Cajas es una sanjuanina de 24 años que vive desde hace un año en Vantaa, Finlandia, y el último domingo le avisaron que tenía coronavirus. A la distancia, escribió un mensaje que publicó en Facebook donde cuenta su situación, cómo cree que se contagió, cómo le avisaron que tenía el COVID-19, y qué es lo que tiene que hacer ahora.

Ella es cocinera y está trabajando como personal de limpieza en un supermercado de Helsinki. Al lado de ese local hay una estación de metro donde transita muchísima gente durante todo el día. Anabella supone que fue allí donde se contagió y, mediante un posteo, explicó la situación que está viviendo: “Quisiera contarles lo que me pasó ayer, ya que me gustaría que todos tomemos conciencia de lo que está pasando”, comenzó.

Luego, prosiguió: “El día jueves 9 de abril comencé con malestares, cansancio, dolor de cabeza y fiebre, sin dudarlo llame a mi jefa (porque estuve todo este tiempo yendo a trabajar) para decirle que no me sentía muy bien, y consultarle qué debería hacer ante esta situación, yo pensaba seguramente no es nada grave, debe ser que no dormí bien (uno cuando es joven siempre cree que no le va a pasar nada)”, y agregó: “Ella me dijo que vaya al médico y que de todas maneras no iba a poder ir a mi trabajo por 2 semanas”.

Finlandia tiene 3.064 casos confirmados hasta el momento y contabiliza un total de 59 muertes por coronavirus. El país se encuentra paralizado aunque no existe la obligación de estar encerrado, no hay policías controlando, la gente conversa normal en las calles, los trabajos que se pueden hacer online se realizan así pero muchas más personas continúan su vida normal. No hay clases, los espacios donde se junta mucha gente están cerrados, las fronteras también y no se puede viajar al interior del país.

En su posteo de Facebook, continuó con su relato: “Ese mismo día fui al médico, me hicieron una pequeña revisión y me dijeron que seguramente era una infección leve, ‘andá a tu casa, tratá de no salir y tomá ibuprofeno 3 por día’. Al día siguiente tenía que llamar al laboratorio para preguntar si los resultados estaban normales, llamé y no podían darme el resultado por cómo se maneja la salud acá en Finlandia. Pero me dijeron que me quedara tranquila y que tome el remedio que me dijo la doctora. Los síntomas se fueron sumando, empecé con tos, fiebre de nuevo y resfrío, perdí el gusto y el olfato. Me quedé tranquila y dije que seguramente a mi no me iba a pasar nada”.

Anabella, que vive con una compañera de piso en habitaciones separadas, prosiguió contando su historia: “El día 11 de abril me llamaron para decirme que habían encontrado algo en mí y que tenía que hacerme el test del COVID-19. Fui al hospital, ahí ya no estaba tan tranquila, honestamente estaba un poco asustada. Y el día 12 de abril me llaman para decirme que el resultado había dado positivo”.

Anabella junto a su hermana en Finlandia (Foto: Facebook)

Cuando la llamaron por teléfono, le preguntaron si tenía su propio auto y como respondió que no, la buscaron en ambulancia. Allí le dieron guantes y barbijo, subió y le hicieron el test del COVID-19 sin bajarse de la ambulancia. Después la llevaron a su casa y le dieron el resultado al otro día.

Sobre los síntomas, la sanjuanina que reside en Finlandia indicó que es como una gripe normal, donde por momentos se siente bien y por otros sólo quiere estar acostada. Le dijeron que no saben cuánto tiempo le van a durar los síntomas y le sugirieron tomar mucha agua y paracetamol. Además, le dieron un número por si se siente peor, pero hasta el momento no necesitó llamar.

De cualquier forma, no siente tanto la distancia. Su hermano y hermana viven allá hace muchos años. Se comunica hablando en inglés y afirma que tiene planes de estudiar el idioma del país pronto. De cualquier forma, asegura que la adaptación es difícil porque es una cultura muy diferente.

Por último, en su posteo, advirtió: “Se los cuento para que se den cuenta que a cualquiera le puede pasar, yo intenté cuidarme, me lave las manos, usaba alcohol en gel siempre y guantes cuando andaba en el trasporte público. Entonces la verdad que no sabemos a quién le puede pasar, lo más seguro es que cada uno esté en su casa, por ustedes y por su familia. Cuando dicen que traten de salir lo menos posible o todas las medidas que escuchamos por todos lados por favor hagan caso y cuídense, porque es muy feo estar enfermo y aislado por un mes, aunque cuento con el apoyo de familia y amigos siempre, eso me ayuda a sentirme mucho mejor”.

Mirá el mensaje completo que subió a su cuenta de Facebook: