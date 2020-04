"El supermercado de Dios no existe": ¿Qué pasa con las promesas en Semana Santa?

La pandemia golpeó todos los ámbitos de la vida y la celebración católica de Semana Santa no fue la excepción. Por primera vez en la historia la fiesta que se celebra a nivel mundial será televisada y reproducida por diferentes plataformas. Está vez sin el pueblo en las calles, marcando un antes y un después en la historia de la santa sede. Incluso el Papa​ Francisco ya anticipó que el próximo domingo de Ramos él estará oficiando solo en la inmensa soledad que dominará la Basílica de San Pedro, en el Vaticano.

Ayer no hubo lavado de pies y este Viernes Santo las iglesias seguirán vacías.

A la par esta la fe y las promesas que los fieles suelen hacer en esta fecha y que por razones obvias no se llevarán a cabo este año, al menos de la manera tradicional. Hay todo tipo de rituales y algunas escapan a la órbita de la Iglesia Católica. Ejemplo de esto son los pedidos al Curita Brochero, a la Virgen de Fátima, a la Virgen de Lourdes, a la Virgen María, a San Expedito, San Cayetano, San Judas Tadeo, Santa Rita, San Antonio y muchos más entre las figuras santificadas más solicitas. Pero también están aquellas figuras populares que no pertenecen al club de la Iglesia, por decirlo en términos futboleros. Como la Difunta Correa que tanto representa a San Juan y que este Viernes Santo se pudo apreciar a las claras como está vacía. O el Gauchito Gil, San la Muerte y Caputo que están de pasada. La fe en si es tan variada como personas hay en el mundo.

Una imagen que este año no se dio.

¿Pero qué pasa si no se cumple una promesa?

En diálogo con este medio algunos sacerdotes sanjuaninos afirmaron que sus fieles le consultaron esa duda. E incluso algunos se animaron a analizar el asunto a fondo y descartar el mito de que "no existe un supermercado de Dios", en palabras del conocido párroco Rodrigo Robles.

"No pasa nada si no se puede cumplir una promesa, porque las promesas no son trueques. Si dios me da la salud o lo que fuere, yo no le tengo que dar tal cosa a cambio. Dios siempre derrama su gracia y no está esperando que uno le cumpla en darle algo", comenzó explicando Robles. Y agregó que "es mentira que Dios te va a castigar si no cumplís una promesa, porque si vos querés dar algo de corazón lo das, y para eso solo hace falta orar", sostuvo.

Muchos coincidieron que en está época hay que profundizar la fe, y en el caso de Robles opinó que "no existe un supermercado de Dios, donde yo busco lo que me hace falta y después lo tengo que pagar. La fe no funciona así", finalizó.

El padre Orlando que es muy querido Jáchal, opinó que "en primer lugar las promesas son un camino de encuentro con Dios. Hoy en modo especial el encuentro es desde la confianza. Es decir desde la oración. Los gestos de las promesas tienen ese sentido, por eso es importante comprometernos con la realidad, y la realidad hoy es quedarse en la casa y acompañar a la familia", sostuvo.

Y agregó que "Dios es misericordia, lo único que quiere de nosotros es que nos unamos en la oración. Si lo hacemos en nuestros hogares es suficiente. Es solo eso". La consulta no parece ser menor dentro del ámbito de la fe cristiana, porque como afirmó el padre Orlando "a mi se me han acercado varios fieles a realizarme está consulta, por eso es bueno dejar en claro que la promesas son compromisos con la oración y no hace falta hacer ninguna odisea ni nada", finalizó.

Los tiempos actuales han modificado todo, pero la realidad no siempre es como se decreta o instrumenta. Porque a pesar de que la máxima autoridad de la Iglesia Católica acompañó las medidas preventivas del aislamiento social, hubo algunas rebeliones en nombre de la sacralidad, la fe y la tradición contra las decisiones inevitables del pontífice. Algunos lo tildaron de "débil" para responder en el cargo.

En Frascati, cerca de Roma, la policía tuvo que dispersar a un grupo de feligreses que no querían abandonar una iglesia. Y en casi todas las regiones italianas hubo personas ultraconservadoras que desafiaron las decisiones del Papa y las altas cumbres vaticanas.

La reivención de Iglesia en las pascuas

Grupos de WhatsApp, misas virtuales, y recorridas vía web son algunas de las propuestas eclesiásticas para el fin de semana. Los curas consultados por este diario afirmaron que estos procedimientos se dan en todas partes para poder celebrar los rituales de la resurrección de Jesucristo. Además de Facebook y YouTube, el grupo de WhatsApp lleva la cabecera a la hora de concretar las nuevas misas 2.0.

En general funciona como un grupo organizado donde se emiten 2 reflexiones o más al día. Y por otra parte mantiene informada y contenida a la comunidad cristiana.