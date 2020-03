El dramático relato de la familia del sanjuanino infectado con coronavirus

A más de 10 mil kilómetros se registró el primer caso de un sanjuanino infectado por Covid-19, el virus que tiene en vilo al mundo. Rubén Tivani, quien vive en Málaga desde hace 15 años y realiza multiservicios, dio positivo en una prueba de coronavirus y lleva cuatro días internado en el Hospital Comarcal de Ronda. Su esposa, en diálogo exclusivo con Tiempo de San Juan, contó detalles de cómo aparecieron los primeros síntomas y el difícil momento en el que un médico, mediante una llamada, le contó que su pareja contrajo la enfermedad y se encontraba totalmente aislado.

El drama de la familia sanjuanina comenzó la semana pasada. Rubén dejó de trabajar y se sometió junto a su señora Ivana e hijo Joaquín al aislamiento preventivo como el resto de la población española. Durante la cuarentena empezó a manifestar el malestar. El jueves 19 comenzó a sentir dolor de espalda pero pensó que se trataba de una crisis aguda de lumbago (trastorno doloroso común que afecta la zona inferior de la columna vertebral). Luego presentó tos y por prevención asistió al hospital ambulatorio. Sin embargo lo mandaron a su casa, le diagnosticaron “faringitis”.

Todo empeoró el fin de semana. Un fuerte dolor de cabeza y de garganta, malestar en todo su cuerpo y fiebre fueron los síntomas que aparecieron y preocuparon a toda la familia. Si bien las dolencias se calmaron un poco con paracetamol, el martes pasado su esposa decidió llevarlo de urgencia al nosocomio. “Tuve que llamar porque no se sentía bien. Su cuerpo no respondía y casi no podía caminar. Tenía tos y quejidos. Asó que después de que me hicieron mil preguntas salimos a realizarle estudios. En el hospital no había nadie, solo pacientes con la misma urgencia de Rubén”, contó Ivana desde España.

El sanjuanino quedó internado. Si bien los médicos pudieron bajarle la fiebre, el malestar no desaparecía. “Me dijeron que tenía neumonía, pero querían saber si el virus estaba o no. Al día siguiente me confirmaron que tenía coronavirus. Me dijeron que estaba bien, con medicación, oxígeno y en aislamiento. Desde el primer momento lo dejaron solito”, agregó.

Al conocer el resultado del hisopado en menos de 24 horas Ivana y su hijo quedaron en cuarentena. Ellos habían sido los únicos que habían tenido contacto con Rubén. “Nos dijeron que ante el mínimo síntoma vamos por urgencia. Estamos bien, pero en la lucha. Somos fuertes y positivos, es lo que él hoy necesita”, contó la mujer con voz quebrada.

La familia tenía planeado visitar San Juan a principios de abril. La pandemia de coronavirus cambió por completo los planes. Rubén está internado, luchando contra el virus que ya infectó a casi medio millón de personas en el mundo. Ivana y Joaquín en su casa, en aislamiento. “En días aquí se volvió todo un caos. Quiero destacar que en San Juan tomaron medidas drásticas desde el primer momento, en España no fue así. Especularon con la economía, le dieron prioridad, y hoy estamos con la soga al cuello. Espero que en mi provincia se cuiden, porque esto que estamos pasando nosotros es muy triste”, cerró.