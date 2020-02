Dolor por la muerte de Bergé: dirigentes políticos y empresarios expresaron su tristeza

Después de que se conociera la triste noticia del fallecimiento del empresario sanjuanino Jaime Bergé, dirigentes políticos como el gobernador de la provincia y empresarios del sector que lo conocieron expresaron su dolor por la pérdida de quien fuera presidente de la Cámara Minera durante 26 años.

Sergio Uñac lo hizo a través de su cuenta de Twitter con un sentido mensaje y sus condolencias para la familia del hombre que padecía una enfermedad crónica renal, la que lo vencería este sábado por la mañana. "Con profundo dolor, despedimos a Jaime Bergé, ex presidente de la Cámara Minera de San Juan. Envío mis condolencias a sus familiares y amigos", sostuvo.

Por su parte, colegas y amigos lo recordaron con orgullo. "Nos conocemos de toda la vida, reconozco en él un defensor de la minería, alguien que lo entregó todo por la actividad, un luchador de primera", manifestó el empresario Raúl Cabany, integrante de la cámara. "En la vida también lo dio todo porque se sometió al último trasplante con la esperanza de mejorar su calidad de vida, era riesgoso pero igual lo hizo. Una excelente persona y profesional que tuvo a una mujer de gran coraje que lo acompañó hasta el final. Es un gran amigo al que vamos a extrañar, deja un vacío muy grande, un legado importante", cerró con la voz ya quebrada.

Por su parte, el geólogo y también dirigente Ricardo Martínez aseguró que hoy es un día muy triste por el desenlace y destacó la labor de Bergé por la minería en el territorio local. "Un gran compromiso tenía, era un verdadero militante de la actividad. Ahora nos toca seguir a nosotros su huella. Luchó por la minería de San Juan y del país. Sin ir más lejos se comunicó conmigo estando internado, preocupado por los temas actuales", expresó.

En el plano personal, lo describió como un conocedor de la industria humilde que compartía lo que sabía. "Excelente amigo y un gran maestro que me enseñó no sólo infinidad de conocimientos por sus capacidades sino también a no bajar los brazos y a luchar hasta el final", agregó también con la voz quebrada.

Desde la Federación del Voleibol Argentino también expresaron sus condolencias por la muerte del proveedor de servicios mineros quien también fue presidente de la Federación Sanjuanina de Voleibol. "La Federación del Voleibol Argentino lamenta profundamente el fallecimiento de Jaime Bergé, ex Presidente de la Federación Sanjuanina de Voleibol y hombre apasionado de nuestro deporte. Acompañamos a su familia y allegados en este momento", publicaron en Twitter.

La Cámara Argentina de Proveedores Mineros también se expresó en las redes sociales con este sentido mensaje: