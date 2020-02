Los "cinco pe" pasaron a la historia: los kioscos sanjuaninos ya no los reciben

El sábado 29 de febrero se dejarán de recibir los billetes de cinco pesos en Argentina. Los kioscos de San Juan arrancaron un día antes dándole de baja a este billete. El problema se presentó en los comercios cuando los clientes hicieron compras inferiores a $10 o que no sean redondas porque no hay vuelto cuando se acaban las monedas, que ya escasean.

Justamente con el inconveniente del vuelto es con el que lidiarán los kiosqueros. Es que muchas veces no tienen vuelto para compras cuyo monto no sea redondo. Los clientes a veces aceptan caramelos u otro tipo de productos por el vuelto, pero otras veces no y es ahí cuando surgen los problemas.

El problema con el vuelto no sólo es de los kiosqueros, también lo tienen los remiseros, quienes tampoco tienen vuelto y han recurrido a distintas estrategias para evitar el choque con la gente.

¿Por qué caduca el billete de $5?

-Por ser el billete de menor denominación, su circulación es mayor y se deteriora más rápido.

-Es el valor que sigue al último billete abandonado: el de $2 (dos pesos) en 2018.

-La emisión de billetes queda destinada a nuevos valores más altos, como los billetes de $1000 (mil pesos) y $500 (quinientos pesos).