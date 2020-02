Una sanjuanina tuvo a su séptima hija y quiere que Alberto sea el padrino

Zaira pasó de grado, Jana es la más terrible y la bebé es tranquila pero llorona. Esto es lo que cuentan las dos hijas más grandes de Valeria Gimenez, que el pasado 3 de enero tuvo su séptima hija mujer. Tal como la ley lo permite, Valeria quiere que el presidente Alberto Fernández sea el padrino de la chiquita. Sueña con que tenga acceso a becas y a un futuro con oportunidades. Es el sueño que tiene para todas sus pequeñas. Define su día a día como muy difícil, pero se las arregla para salir adelante aunque tenga la angustia acumulada en el pecho porque en un par de días la van a desalojar de la casa que le prestan, en el Lote Hogar Nº 11, de Chimbas. "Soy fuerte, soy mujer", dijo.

Valeria tiene 29 años. Confiesa que siempre quiso tener hijos pero que nunca pensó tantos. Alguna vez proyectó el varoncito pero no llegó, ahora se siente a gusto porque las hermanas son muy compañeras. Las siete niñas son Zaira (10), Tatiana (9), Keyla (7), Pilar (4), Jana (3), Delfina (1) y Victoria, la bebé. Sin ahondar demasiado, el torbellino arrollador de energía de las chicas se hace notar. "Mami, mirá a la Jana"; "Mami, quiero la calza". La palabra mami debe ser repetida mil veces en esas dos habitaciones de Chimbas. Y Valeria escucha y se divide en mil para preparar la comida, llevarlas y buscarlas de la escuela, hacer pan y semitas y apoyar a Pilar, que nació con microcefalia.

"Es difícil criar siete hijas. Siempre quise tener hijos, uno o dos pero se dio así. Vendo pan y semitas, por ahí cuando me salen changas para limpieza cerca lo hago también porque no tengo quien me cuide las chicas. Me doy vuelta gracias a la pensión de Pilar, recibo poco de los papás pero me las rebusco para darme vuelta", contó la joven.

Reveló que le gustaría que Alberto Fernández sea el padrino de la más chiquita. "Me da cosa, vergüenza pero sería lindo que tenga un padrino presidente. No me imagino, no me hallo en el momento, creo me da un ataque de timidez", dijo entre risas. Mientras habló, se tapó la cara.

Para Valeria, la ayuda que recibe de Zaira y Tatiana es muy importante. Impresiona como Zaira agarra a su hermana Pilar, que está en silla de ruedas, le pone la calza, se encarga de ella de una forma tan amorosa que emociona. Su madre sabe que lo mejor sería que ellas puedan dedicarse a jugar pero las circunstancias no le permiten a Valeria tener fuerzas para poder con todo. De igual modo, recordó que tras parir a la bebé se levantó y al otro día ya le estaba haciendo la comida a sus hijas. En la noche del 20 de febrero les estaba haciendo una sopa "porque a veces no alcanza para más".

"Un día en mi vida es un ir y venir, dar la teta, hacer de comer, escucharlas, hacer deberes. Descanso cuando se van a dormir, cuando están todas durmiendo uno dice que hay un poco de paz", agregó. Las tres más grandes van a la escuela Enrique Pestalozzi. Zaira es muy buena alumna, la segunda confiesa que repitió. "Repetí segundo, pero ahora le prometí a mi mamá que voy a pasar", revela Tatiana con la sonrisa tímida.

Valeria es muy humilde. No quiere pedir, pero le faltan pañales, ropa, útiles para las chicas. Y lo más duro de su historia es que sabe adónde va a ir cuando la desalojen en unos días más. "Siempre anduve de casa en casa, pero ahora no sé qué voy a hacer. Me acuesto pensando en que voy a tener que armarles las camas abajo del puente de la Circunvalación", comenta. No llora. Pero reconoce sus miedos. De repente esta súper mamá no pudo evitar mostrarse vulnerable ante las chicas.

"Soy fuerte, soy mujer". La frase está en el primer párrafo de esta nota y es lo que dijo Valeria. Ella puede pero necesita un empujón. Entre tanto "hacer lo que puede" no tiene permitido quedarse sin fuerzas. Tiene siete niñas.

Cómo ayudar

Todo aquel que quiera darle una mano a Valeria, puede llamarla al 02645863028

