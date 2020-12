El top 5 de las ilustraciones de San Juan en el 2020: un clásico de Idemi

1-Piñera, el demoledor serial

De un día para otro, Argentina tuvo la confirmación de que Chile había renunciado unilateralmente al crédito del BID para la construcción del túnel Agua Negra. Lo hizo en silencio, mientras seguía con el acting, lo que ocasionó un crisis diplomática porque quien tuvo duros términos fue el embajador Bielsa. U$S 1.200 millones a la cuneta, por decisión secreta de Piñera. La pieza de idemi no se anda con rodeos para decir las cosas: directamente un tironeo del mantel sobre la mesa servida que era hasta ese momento el túnel, por el que se acumuló un millaje eterno en idas y vueltas durante años. Lamentable en todo sentido, rescatado por la ilustración como una bofetada. https://www.tiempodesanjuan.com/editorial/2020/12/12/pinera-el-demoledor-serial-301931.html

2-Mendoza confederada, apuntes de una secesión

Tiempo de esas locuras que ocasiona el encierro. En medio de los cuidados y el discurso de unión, a Mendoza se le ocurrió deslizar la posibilidad hasta de convocar a un plebiscito para que la gente respondiera si quiere ser independiente de Argentina. Los argumentos, una supuesta estafa en los recursos. Incomprobable, lógico. Idemi se lanzó a una idea, justamente , “revolucionaria”. Un fresco del propulsor independentista –el ex gobernador Cornejo- con tonalidades de San Martín. Justamente, el Libertador de la opresión española (que hizo base en Mendoza) dando una aureola al “libertador” de la opresión argentina. Ironía genial. https://www.tiempodesanjuan.com/editorial/2020/7/4/mendoza-confederada-apuntes-de-una-secesion-289533.html

3-Venderle hielo a un esquimal: los trabajos que San Juan se propone recuperar

A la salida aparente del fuego del Covid, el mundo se propone cómo recobrar el ritmo económico. San Juan piensa en su actividad interna, y descubrió en pandemia la cantidad de vendedores de insumos surtidos que cómodamente podrían producirse en la provincia. Cuestión de educación y de voluntad. Además del cuidado de no dejar un negocio potente en pocas manos, como ocurrió con la minería hace años. El cuadro de Idemi propone al típico vendedor entrajado, ante el asombro del esquimal por lo que tiene para venderle. www.tiempodesanjuan.com/editorial/2020/10/24/venderle-hielo-un-esquimal-los-trabajos-que-san-juan-se-propone-recuperar-298233.html

4-En la Corte sanjuanina, metió la cola el editor

Insólita movida interna en la Corte, de las que hay tantas. Pero esta vez, ninguna divisoria de aguas doctrinaria, política o filosófica los divide. Lo que lo hace son los egos, las ansias de protagonismo. Uno de los cortistas, el primero en ser designado en la última ráfaga que incluyó a todos los integrantes, es Guillermo De Sanctis. Habituado al monólogo, se encontró ahora que no está solo. Se quejó amargamente por ser desplazado en un video institucional. Circunstancia que aprovechó Idemi para plantear que el fiscal Quattropani –señalado por De Sanctis- proponga un encuadre al que el cortista llega tarde. www.tiempodesanjuan.com/editorial/2020/11/28/en-la-corte-sanjuanina-metio-la-cola-el-editor-300908.html

5-Cuidado, no confundir a Los Pumas con los All Blacks

Al calor del revuelo desatado ante el no homenaje de Los Pumas a Maradona, y el posterior hallazgo de mensajes racistas del capitán Pabro Matera, grueso trabalenguas para la Unión Argentina Rugby. Un episodio con moraleja de clase, con la marca en el orillo de un deporte fascinante que aún no encuentra la manera de integrarse plenamente a la sociedad. Una certeza: en Argentina se trata de un juego de elites, mientras para los All Blacks se trata de una expresión popular. Nada menor el detalle. Y un condimento sanjuanino: el presidente de la UAR es Manota Rodríguez, dirigente de la U y de estrecha relación de negocios con Agustín Pichot. www.tiempodesanjuan.com/editorial/2020/12/5/cuidado-no-confundir-los-pumas-con-los-all-blacks-301427.html