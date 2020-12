Vecinos de Zonda denuncian la falta de riego del arbolado y Ambiente apunta contra el intendente

Unos árboles marcados con cruces rojas en la calle 9 de Julio del departamento de Zonda pusieron en alerta a una asociación vecinal que impidió que se talaran 92 plátanos de sombra a fines del 2018. Pero el problema no terminó ahí porque en la actualidad denuncian que no se está cumpliendo con el regadío del arbolado público y "se está dejando secar a varias especies no solo de esa calle, sino de otros sitios de la comuna", según afirmaron los vecinos de la zona.

Quienes visibilizaron el problema fueron los vecinos nucleados en la asociación "Zonda Protegida" y "Por Zonda", que en su momento realizaron una fuerte campaña con más de 1500 firmas para impedir que se realice una poda profunda e indiscriminada para realizar la pavimentación de uno de los accesos. "Eso ocurrió a fines del 2018 y en esa oportunidad finalmente utilizaron una maquina más chica para pavimentar, pero desde hace años se está incurriendo en una falta gravísima que consiste en no regar los árboles de todo el departamento, así se ha dejado secar un gran porcentaje de especies que están en distintos puntos de Zonda", sostuvo uno de los referentes de mencionada asociación.

Así marcaban a los árboles que iban a ser intervenidos para realizar la pavimentación.

El asunto es preocupante según señalaron especialistas del arbolado público que vieron con preocupación la falta de riego y la poda de estas características advirtiendo que de continuar así podría matar a estas especies. El secretario de Ambiente de San Juan, Raúl Tello, sostuvo a este diario que "no estaba al tanto de lo que sucedía por la falta de personal que tenemos en estos momentos por tema de contagios, pero a simple vista es un problema de gestión del intendente que tiene que ser solucionado". Y agregó que "voy a solicitar de manera urgente que se garantice el riego de esos árboles".

Así se encuentran varios de los plátanos de sombra en la calle 9 de Julio de Zonda.

Así mismo desde la Asociación "Zonda Protegida" y "Por Zonda" afirmaron que realizaran una presentación en la Defensoría del Pueblo para que se tome conocimiento sobre una problemática que existe hace varias gestiones municipales, según detallaron los denunciantes.

En principio esta situación de sequía no se daba por los sobrantes de riego que tenían las fincas aledañas y alimentaban a los árboles, pero con el paso del tiempo ese caudal fue disminuyendo al punto tal que el riego se vio seriamente afectado. Fue así que el municipio de Zonda tomó la iniciativa de mandar algunos camiones para garantizar el riego, pero al entender de los vecinos "fueron insuficientes".

Otro ejemplo del estado de los árboles.

Al igual que los seres humanos y los animales, estos organismos fotosintéticos están sujetos a condiciones estresantes de diferentes tipos; tal es el caso de cambios extremos de temperatura, disponibilidad de agua, dióxido de carbono (CO2), intensidad luminosa, por mencionar algunos. Uno de los tipos de estrés a los cuales las plantas se enfrentan con frecuencia es el estrés hídrico, ya sea por la presencia de agua en abundancia o por la limitación de esta. La baja disponibilidad de agua es una de las condiciones ambientales adversas que más afecta la producción agrícola en el mundo.

Por otra parte, los vecinos de la zona señalaron que otro de los problemas que está empezando a preocupar es la extensión de la zona urbana en sectores que por resoluciones municipales son rurales extra urbana, esto quiere decir que no se puede alterar la esencia del lugar en post de construir lotes y habitáculos de viviendas. Sin embargo se está dando una serie de construcciones que alterarían las condiciones del suelo y las napas al incorporar mayor cantidad de persona. El tema también está siendo analizado por las asociaciones señaladas y en la brevedad realizarán las presentaciones correspondientes.