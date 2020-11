La futura abogada sanjuanina que canta y promete en las redes 

Giuli Migani es una artista sanjuanina que hace canciones que juegan entre el folk, el pop y el género latino. Empezó desde los 12 años a incursionar en la música y los primeros escenarios fueron en bares y espectáculos locales. Hace poco presentó su segundo sencillo (Sin Previa) en todas las plataformas digitales; también será la intérprete de la canción para una serie grabada por influencers de distintas partes de Argentina, le podrá la melodía a un corto de México y otros proyectos que pronto darán que hablar.

A todo esto, en el mismo mundo donde conviven acordes de guitarra, canciones de Sui Generis, letras de amores y desamores, están los libros de leyes y las largas horas de estudios puestas en el deseo de un día convertirse en abogada.

Incluso en su familia varios tienen un lado artístico a pesar de desempeñarse en otras profesiones o estudiar otras carreras. Su mamá, Mercedes Herrera, es abogada y pintora. Su hermana Carla estudia medicina y también es música. Y su papá, Elmo Migani, ha oficiado de abogado defensor en algunas causas “picantes” de San Juan y de tanto en tanto toca en bares y otros escenarios locales.

“Mi camino en la música empezó desde muy chica cuando tenía 12 años, primero me daba vergüenza, pero al final me fui animando más y más con el tiempo empecé a tomar clases. Después empecé a componer y volcarme con más fuerza a la escritura”, cuenta la artista sobre sus inicios en la música.

Con el tiempo llegó la hora de elegir un rumbo académico y por alguna razón ella optó por abogacía. “Todavía me quedan algunas materias para recibirme de abogada y creo que cuando lo logre voy a encontrar la manera que convivan las leyes con la música, pero si me preguntas cuál me representa, creo que es la música”, confesó.

A mediado plazo Giuli Migani sacará algunas canciones acústicas como solista que serán presentadas como sencillos con guitarra y voz. Y a largo plazo la producción será más extensiva con la suma del resto de la banda y la difusión de contenido audiovisual. “Este material nuevo que se viene se está grabando entre Buenos Aires y San Juan con mi productor Franco Mazzotta. La idea es sacar algunos sencillos más que significan un montón de trabajo y seguir con este sueño que es la música”, afirmó.

Y agrega que “siempre está el sueño vivir de la música, es lo que nos pasa a todos los que estamos en este camino. Por suerte ya dejé de estar ansiosa si las cosas no suceden en este momento. Y eso me ayudó a enfocarme más en lo que hago y cuando tenga que llegar será, y sino funciona el plan “B” es la abogacía”, dice entre risas.

Cuando habla de sus canciones, la artista de 25 años dice que “fueron teniendo distintos sentidos basadas en mi propia vida. Por ahí a los 15 hablaba de mis problemas de amores y cosas que en su momento parecían terribles, pero que ahora como lo veo, hasta incluso me inspiraron a hacer canciones “, dijo. Y agregó que “igual la tristeza o cosas que fueron tristes ahora las tomo con humor en las letras, es otra perspectiva que le estoy dando a escritos que fui guardando por tantos años” afirmó.

Hace cuatro meses llegó una propuesta para que Giuli le ponga la voz a la canción principal de una serie llamada “Tachas” que se realizará en pandemia a nivel nacional. La misma está basada en los libros del escritor sanjuanino Luis Avila y contará con la actuación de actores de Tik Tok y de Instagram. La serie está pensada para el formato celular y en los próximos días contará con la realización audiovisual de Oscar Díaz.

“Eso me voló la cabeza, sobre todo que pase ahora en pandemia donde todo es más complicado para los artistas”, dijo. Y agregó que “próximamente también voy a estar realizando la música para música para un corto que se grabó en México de relaciones amorosas”.

Lo que queda por venir también será una canción con vivencias sanjuaninas, que cuentan “lo bueno y lo malo de vivir acá”, en palabras de la artista. Pero eso es otra historia.