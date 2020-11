Las ruinas del edén calingastino perdido en la montaña

Las idas y vueltas que hubo en las últimas décadas alrededor de un paraíso en medio de la montaña sanjuanina merecen mucho más desarrollo que una nota. En esta oportunidad solo nos centraremos en la Hostería Las Hornillas, que está ubicada al suroeste del departamento Calingasta, en la Estancia Los Manantiales, aproximadamente a 50 kilómetros de la Ruta 149 que conecta a Barreal con Uspallata (Mendoza). Allí, un edificio sumergido en un bosque de pinos sorprende a los pocos turistas que acceden hasta ese desolado lugar.

¿Por qué no hay mucha gente que llegue hasta ahí? Más que nada porque está abandonado desde hace casi 25 años. Esto, hizo que deje de formar parte del circuito turístico tradicional de Calingasta y que no sea visitado de manera masiva. De igual manera hay aventureros que pasean por ahí, de hecho, a pocos metros hay un refugio de la Escuela Boero y también la gente del Esquí Club Manantiales transitan por ahí para subir a la pista que está varios kilómetros más adentro. Para llegar, hay que pasar por un puesto de Gendarmería, donde hay que registrar los datos personales. A los pocos metros se cruza el Río Los Patos por un puente verdaderamente angosto donde un busto del General José de San Martín y placas del Ejército Argentino en homenaje a los Héroes de Malvinas forman parte del paisaje.

El busto de San Martín y las placas del Ejército Argentino.

Alrededor de la edificación se puede apreciar un perfecto paisaje andino que contrasta rotundamente con el deterioro de las más de 10 habitaciones de la hostería. Por dentro, piezas con los vidrios de las ventanas completamente rotos, los baños arrasados, las paredes escritas por los visitantes fugaces que dejaron su firma, hojas y basura en todo el piso. Por fuera, donde se suponía que habría una galería con un jardín para quienes quisieran contemplar el paisaje sentados con alguna comodidad, descansa la placa de cuando se inauguró la hostería el 2 de julio de 1994. Está tirada en el piso y apoyada sobre la pared donde algún artista supo pintar un mural. Este alojamiento venido a pique podía albergar al menos a 50 huéspedes mientras la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) la regenteó.

La Estancia Los Manantiales tiene 380.000 hectáreas y actualmente es territorio del Ejército Argentino: no es de la provincia ni del departamento: es de Nación. En un comienzo, toda esa zona era propiedad de un chileno llamado Julio Álamos Cuadra. Eso fue hasta la década de 1930, cuando el mismo Estado Nacional lo expropió. Pero las idas y vueltas recién empezaban, porque en la década de los 90’ el gobierno de Menem promulgó una ley que indicaba que las tierras del Ejército seguirían perteneciendo a esa institución y que si se vendían, el dinero quedaba para su presupuesto. Posteriormente, la Provincia se hizo cargo de Las Hornillas y se construyó la hostería para pasar a manos de la UNSJ en 1994 y ser abandonada cuatro años más tarde.

Los restos de la placa de inauguración de la hostería

Desde entonces hubo movimiento alrededor de la estancia para poder pasarla a la órbita del Estado Provincial de una vez por todas. En 2008, bajo la gobernación de José Luis Gioja, se hicieron estudios para definir la potencialidad que tiene toda la zona para la práctica de deportes de nieve. Manantiales y Meseta, dos de los lugares que se pensaban para el desarrollo deportivo, resultaron no ser factibles económicamente para el turismo masivo. En diálogo con Tiempo de San Juan, el diputado Leonardo Gioja, que viene siguiendo el tema desde hace varios años, explicó: “La zona que verdaderamente sirve para desarrollar un centro turístico que sea rentable es donde está el refugio Sardinas, en la naciente del Río Los Patos, porque Manantiales y Meseta son muy altas, hay escasa nieve, por lo que sirve para que los que saben hagan esquí aventura, pero no sirve para una familia, ni para hacerlo masivo, ni para que sea rentable económicamente, porque hay que construir caminos, llevar energía y garantizar seguridad, no es cualquier huella”. Sin embargo, la zona de Sardinas sí, porque se determinó una cantidad de hectáreas esquiables “muy interesantes, pero el gran problema es que es inaccesible, porque estás del otro lado de la montaña y es más fácil llegar desde Chile que desde Calingasta”, sostuvo Gioja.

El entorno de la hostería es verdaderamente un lugar paradisíaco.

Pero más allá de que los estudios de factibilidad no dieron los resultados esperados, durante los años 2013 y 2014 Provincia estuvo en negociaciones serias con Nación para que cediera la tierra de toda la estancia, aunque el Ejército no quería. Al ser zona de frontera, todo ese territorio tiene cierto valor estratégico, más allá de lo legal. En 2016 Leonardo Gioja presentó un proyecto de ley y nuevamente, en 2020. ¿En qué consiste? En la creación de un Parque Provincial en toda la zona de la Estancia Los Manantiales, que se llamaría Parque Provincial Mercedario. “El objetivo principal es proteger las nacientes de aguas, además, tiene el cerro Mercedario, la Ruta Sanmartineana, restos arqueológicos, entre tantas otras riquezas”, contó el diputado, que presentó el proyecto en la Legislatura sanjuanina por última vez el 13 de julio de 2020 junto al diputado justicialista Mario Adrián Romero. Entonces, la idea es demostrarle a la Nación que hay un proyecto y a partir de eso empezar a empujar para que esas tierras queden bajo la órbita provincial definitivamente.

Recuperar la hostería representa un verdadero desafío para las autoridades.

Calingasta también tiene su atención puesta ahí. Según el intendente Jorge Castañeda, también hay un proyecto departamental para hacer una reserva de usos múltiples. “Dentro del Acuerdo San Juan también fue un proyecto priorizado por las mesas de discusión turística y agroindustrial. Estimo que eso le va a dar la fuerza que necesitamos para que se concrete”, contó a Tiempo de San Juan. El Río Los Patos, al costado de la hostería.