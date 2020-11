Flores en el cementerio, el regalo de cumpleaños menos pensado para Celeste

Celeste Luna tenía 21 años cuando el 15 de diciembre pasado, en el interior de una vivienda de Villa Hipódromo, perdió la vida en un hecho que aún no fue resuelto por la Justicia y que tiene en el centro de las miradas al novio policía de la joven, Matías Mallea. Para el juez que instruyó el caso, el uniformado la ejecutó de un tiro en la cabeza con su arma reglamentaria y por ello lo procesó, mientras que su defensa insiste con que se trató de un accidente.

Para la familia de la fallecida no hay dudas que fue un asesinato a sangre fría y, como consecuencia, su hija y hermana se convirtió en una víctima más de femicidio en San Juan. A casi un año de ese trágico episodio, las lagrimas por esa pérdida no cesan y más aún en una fecha tan particular como la del día de su cumpleaños.

El 17 de noviembre, la muchacha hubiera cumplido 22 años y, por ese motivo, tanto sus padres como sus hermanos decidieron visitarla al lugar donde hoy yacen sus restos. "Este es el primer cumpleaños sin ella y por eso para nosotros es muy especial. La recordamos como cada vez que nos juntamos y hablamos de ella. Lamentablemente, este año no fue un beso ni una remera el regalo que recibió, sino un ramo de flores que le llevamos al cementerio", sostuvo el padre Vicente Luna.

Una docena de claveles rojos fue el presente que le dejaron junto a su tumba porque ese era el color que a ella le gustaba, según detalló su papá, y de ese color solía pintarse los labios. Coqueta, alegre y llena de vida, así la describen quienes a pesar de haber obtenido un primer fallo favorable, esperan con ansias que el caso sea elevado a juicio para que -finalmente- el culpable sea condenado con la máxima pena.

Por la pandemia del coronavirus y las complicaciones que representó para el normal desempeño de la justicia en la provincia, la causa se vio demorada y por esa razón los familiares se muestran esperanzados con que, antes de que se cumpla el año del fatídico episodio, tengan novedades del juicio. "Es lo que esperamos. Sufrimos mucho durante todo el año por la inacción que causó el mismo contexto, pero pedimos también que nos entiendan a nosotros que buscamos justicia. No perdemos la esperanza que este año se pueda dar", manifestó Luna.

El domingo último se cumplieron 11 meses del presunto femicidio y su madre Rosa Tello y sus hermanos fueron a visitarla. "Fue terrible, volvieron todos destruidos porque ella ya no está, pero vive en la memoria de todos nosotros y por eso no vamos a descansar hasta que se haga justicia por ella".