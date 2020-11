Villeros lives matter

A veces es mejor conocer una historia para identificar que el racismo vive en lo cotidiano, en el día a día. Y que acá también existe. Hace cuatro años a un fotógrafo de Tiempo de San Juan le tocó sacar fotos en la casa de una diseñadora. Hubo acuerdo de día y horario. El trabajador tocó el portero, del otro lado lo vieron y llamaron por teléfono a esta cronista. “Dice que es fotógrafo de Tiempo, pero tengo miedo, es negro, no parece fotógrafo”, dijo la diseñadora. Obviamente el medio no sacó las fotos. El profesional se retiró luego de conocer el planteo de la emprendedora del mundo de la moda. Este acto discriminatorio no es un hecho aislado. Y permite encontrar cierta conexión con el movimiento internacional “Black lives matter” (Las vidas negras importan). En San Juan una de cada tres denuncias que recibe el INADI es de gente discriminada por pobre o por su tono de piel. Una encuesta realizada por Amas de Casa entre la población joven local arrojó un dato contundente y sorpresivo para los propios encuestadores: los pibes advirtieron que es más complicado conseguir trabajo si dicen que son de Chimbas o Rawson. Y en Flagrancia, el único fuero de la Justicia que tiene estadísticas de imputados de acuerdo al nivel educativo, casi el 40% de los juzgados alcanzó como mucho el nivel primario.

El racismo yanqui y el sanjuanino

George Floyd murió asfixiado. El autor del homicidio fue un policía.

“Black Lives Matter” es un movimiento internacional que se originó dentro de la comunidad afroestadounidense luego de que la justicia absolviera a George Zimmerman tras matar a un adolescente afroamericano en el 2012. Año a año, el movimiento contra el racismo fue ganando reconocimiento por las manifestaciones realizadas alrededor del mundo. Las últimas tuvieron a George Floyd como emblema, un hombre de 46 años asesinado por un policía por entregar presuntamente un billete falso de 20 dólares. "Black lives matter" rápidamente se convirtió en tendencia en Twitter y en las demás redes sociales y al mismo tiempo, fue creciendo en notoriedad internacional. La filosofía detrás de este movimiento implica una contribución para terminar con el racismo que le quita en la praxis derechos a la comunidad negra, rezagada laboralmente, víctima de la violencia policial y con menos acceso al sistema educativo.

Ni en Argentina ni en San Juan nació un movimiento como “Black lives matter”. Pero sí hay organizaciones que se abocan a intentar disminuir la brecha social entre los que más tienen y los que menos. El leivmotiv de la lucha es conseguir derechos para los segmentos poblacionales más desprotegidos. Pero poco se ha podido hacer contra el racismo estructural, como se denomina a la discriminación por nacionalidad, lugar de origen, pertenencia a una comunidad indígena y por el color de piel. Estos factores de segregación se articulan con la condición socioeconómica, ligada a una situación de pobreza.

El 35% de las denuncias registradas en el INADI de San Juan fueron realizadas por personas que sufrieron algún tipo de discriminación estructural. De esas presentaciones, el 40% fue por ser pobres, el 30% por el aspecto físico (en general color de piel) y el otro 30% por la nacionalidad (siendo la comunidad boliviana la más afectada).

¿En qué ámbitos fueron más discriminados por “pobres y negros”? Principalmente en la escuela, en dependencias estatales, en comercios, empresas, comisarías y en los medios de comunicación.

El INADI realiza campañas contra el racismo en Argentina.

Para el Día Internacional de la Juventud Amas de Casa San Juan realizó una encuesta abierta para que los jóvenes de hasta 30 años informaran cuáles son las dificultades que atraviesan para insertarse en el mundo laboral. La principal complicación para conseguir un trabajo es contar con experiencia y la segunda, los condicionantes que genera vivir en ciertos departamentos de la provincia, siendo Chimbas y Rawson los nombrados.

Le cuesta mucho más conseguir más trabajo a un pibe de Chimbas que a uno de Capital. Están estigmatizados por el lugar donde viven. Cuando hablás de Rawson, se habla de ciertas zonas de Rawson, pero en Chimbas la estigmatización está generalizada. "En Rawson generalmente la discriminación es ejercida hacia quienes viven en el barrio La Estación, el Güemes, el barrio Valle Grande, está sectorizado”, detalló la presidenta de Amas de Casa, Laura Vera.

El informe también detectó un patrón de conducta de quienes contratan trabajadores. La paga es menor para quienes viven en Chimbas y Rawson, y además del currículum les exigen referencias. Y a ese combo se le agrega otro factor de género. “Cuando se trata de trabajo doméstico si las trabajadoras tienen más hijos, las contratan más rápido porque hay una mayor explotación laboral, el análisis que hacen es ‘tienen más necesidad, aguantan más que el resto’”, relató Vera.

En el ámbito educativo la discriminación por clase social y color de piel se transforma en bullying o acoso escolar. Luis Lucero, secretario general de UDAP, informó lo que sucede en algunas aulas de escuelas sanjuaninas tanto públicas como privadas.

“En las escuelas hay mucho bullying por pobreza y color de piel. No pasa solo en las aulas de primaria, también en secundaria y hasta en escuelas de educación para adultos. También el lugar de residencia es causa de discriminación, de acoso escolar. Hemos escuchado alumnos tratar despectivamente a sus compañeros porque sus padres reciben planes sociales. Es un fenómeno social, los pibes absorben en su comunidad y en su hogar estos valores clasistas y discriminatorios y después replican lo aprendido. Se intenta buscarles una solución a los problemas, para ello luchamos pidiendo mayor atención a este tema”, explicó el sindicalista.

Panorama en la Justicia

Casi el 40% de los imputados alcanzó a finalizar la primaria como máximo.

Desde el 2017 a la fecha fueron imputadas por flagrancia 5.203 personas. El fuero judicial lleva una estadística completa sobre los niveles de educación de quienes pasaron por el banquillo de los acusados. La Oficina de Medidas Alternativas (OMA) informó que contabilizando 4.996 imputados, el 39,68% llegó como máximo a terminar el nivel primario del ciclo educativo.

El detalle indica que 480 de los imputados terminó la primaria, 416 tienen el secundario incompleto, 291 finalizaron la secundaria, 131 no concluyeron la primaria, 121 cursan la secundaria, 49 estudian en la universidad, 37 cuentan con educación terciaria concluida, 33 finalizaron la universidad, 23 no saben leer ni escribir, 21 con carrera terciaria en curso, 6 sólo sabe leer y escribir, 5 no tuvieron ninguna clase de acceso al estudio y los restantes 3 imputados cursan estudios primarios en la actualidad.

La mayor parte de los delitos cometidos por quienes llegaron como máximo a terminar la primaria son robos. Las imputaciones por violencia de género o salidas a fiestas clandestinas y reuniones sociales no permitidas atraviesan a los detenidos sin relación directa con la terminalidad educativa.

Origen de las villas en San Juan

No hay investigaciones sobre los orígenes de las villas en San Juan, pero en el libro “La historia de Chimbas”, de Edmundo Jorge Delgado y Rubén Darío Guzmán, detallaron cuándo y cómo nació la primera villa en ese departamento. Según consignaron al primer asentamiento del que se tiene registro en la comuna se lo conocía con el nombre “Villa de los chilenos”. Se la bautizó de este modo por la gran cantidad de inmigrantes trasandinos que residía allí.

La villa estaba ubicada al norte de Chimbas, sobre Ruta 40 en el límite con Albardón y nació a principios del siglo XX. Las tierras no eran aptas para el trabajo agrícola y fueron ocupadas en su mayoría por sectores sociales de bajo nivel económico como mestizos, hijos de esclavos, chilenos de escasos recursos y criollos desempleados.

Justamente estos sectores sociales fueron los impulsores de dos claves de la identidad chimbera. Por un lado, la fe en la Virgen de Andacollo. Los chilenos son muy devotos de esta advocación de la virgen y en esa villa comenzaron las primeras celebraciones en honor a la imagen. Y por el otro, son quienes impulsaron el carnaval, que al día de la fecha sigue siendo el festejo más importante y que más identifica a los chimberos.

Villeros, la génesis

¿Por qué los sectores más vulnerables económicamente resultan ser los más discriminados? ¿De dónde viene el término "villero"? La palabra villero no está incluida en el diccionario de lengua española, pero su uso está extendido y no forma parte del reclamo que hace cierto segmento social contra el uso del lenguaje inclusivo, por ejemplo, que tampoco está autorizado por la RAE. En el diccionario de Oxford sí dan una definición y dicen que se trata de una expresión despectiva para describir a una "persona que vive en una villa miseria". De igual modo, es importante aclarar que hay una identidad villera, una construcción de sentidos que busca sostener una imagen positiva del barrio. El lingüista Teun Van Dijk explica que el término villero choca contra un “ideal civilizatorio” que moldeó el imaginario del “enclave europeo de Latinoamérica” y relegó a las poblaciones no “blancas” a los extremos sociales de menor oportunidad. Alrededor del racismo estructural se naturalizan diferentes mecanismos cotidianos de discriminación. Y los datos afirman que San Juan no está al margen.